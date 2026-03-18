إسرائيل تدعي استهداف وزير الاستخبارات بإيران وليبرمان يدعو لزيادة الضغط

نقلت القناة الـ12 عن مسؤول إسرائيلي أن القوات الإسرائيلية حاولت اغتيال وزير الاستخبارات الإيرانية إسماعيل الخطيب، وأنها تنتظر نتائج العملية، في حين دعا وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان إلى ضرورة الاستمرار في توجيه الضربات العسكرية لإيران.

وقال ليبرمان في تصريحات -نشرت اليوم الأربعاء- إنه "ما دامت لنا القدرة، علينا ألا نرفع أرجلنا عن دواسة الوقود، فلنفعل، وعلينا مواصلة ضرب إيران حتى إسقاط النظام، لأن كل من سيبقى منهم سيعمل على الانتقام منا".

من جهته، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي استكمال موجة واسعة من الهجمات في طهران، استهدفت مقرات قيادة ومواقع تابعة لمنظومة الصواريخ الباليستية والبنية التحتية العسكرية تابعة للنظام الإيراني.

قتلى ومصابون

وفي السياق، أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بسقوط 7 قتلى وإصابة 56 آخرين في هجوم أمريكي إسرائيلي استهدف مناطق سكنية بمحافظة لرستان (غربي إيران).

ونقلت الوكالة عن معاون الشؤون الأمنية بمحافظة لرستان قوله إن الهجوم استهدف مناطق سكنية ومدنية مكتظة بالسكان في مدينة "درود" بالمحافظة.

ويأتي هذا التصعيد بعد ساعات من غارات مماثلة استهدفت العاصمة طهران، حيث وثقت وكالة مهر أضرارا جسيمة لحقت بالمباني والشقق السكنية في شمال وغرب المدينة، بينما باشرت فرق الدفاع المدني عمليات إزالة الأنقاض من طرق رئيسية.

