ما "الدوائر الخمس" التي تستهدفها أمريكا وإسرائيل لشلّ إيران؟

قال الخبير العسكري والإستراتيجي العميد إلياس حنا إن الولايات المتحدة وإسرائيل تركزان في حربهما على إيران على ما يسمى الدوائر الخمس، وهي القيادة والأنظمة الحيوية والبنى التحتية والسكان والقوات المسلحة.

وأضاف حنا -في فقرة التحليل العسكري- أن الهجمات الأمريكية والإسرائيلية قد استهدفت في البداية قيادات الصف الأول وأبرزهم المرشد علي خامنئي، وتواصلت العملية باغتيال الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، الذي كانت مهمته الوصل بين العسكر والسياسة واقتراح ما هو مناسب للأمن القومي الإيراني.

ويتم في المرحلة الثانية استهداف الأنظمة الحيوية التي تخدم مجهود الحرب، ولذلك قصف الجيش الإسرائيلي اليوم منشأة عسلوية للغاز الإستراتيجية على سواحل إيران المطلة على الخليج، ثم تُستهدف البنى التحتية من الصناعات والذخيرة وسلاسل التوريد والجسور والطرق.

أما الدائرة الرابعة فتتعلق بالسكان، وهؤلاء لا يستهدفون عسكريا، بل يتم اللعب بوعيهم وإدراكهم، وهي حرب حديثة. والدائرة الخامسة هي القوات المسلحة الإيرانية.

وأكد العميد إلياس حنا أن قطاع الطاقة يندرج تحت الأنظمة الحيوية، وقد جاء استهداف مصفاة عسلوية الإستراتيجية لأنها تنتج 80% من الغاز الإيراني إلى الداخل، حيث ترتكز عليه كل الصناعات العسكرية وسلاسل التوريد.

مرحلة جديدة

ويقول الخبير العسكري إن الدوائر الخمس ليس بالضرورة أن يكون استهدافها بشكل منفصل، بل في نفس الوقت، مشيرا إلى أن المسيّرات الإسرائيلية قصفت حاجزا بسيطا لقوات التعبئة (الباسيج).

وتعتمد عملية تشبيك أو جمع المراحل الخمس -بحسب الخبير العسكري والإستراتيجي- على بنك الأهداف، فالقصف موزع في المنطقة الجنوبية الغربية لإيران وحول العاصمة طهران وأصفهان وشيراز، وهي أكثر المناطق التي قصفتها إسرائيل.

وبعد القصف يأتي تقييم النتائج ثم الانتقال إلى مرحلة جديدة وقد جاء ذلك اليوم -حسب العميد إلياس حنا- من خلال الاستهداف الإسرائيلي لمنشآت مرتبطة بحقل بارس الجنوبي في إيران.

وتصاعدت مؤخرا وتيرة ضربات منشآت الطاقة في إيران، حيث أغار الجيش الإسرائيلي في السابع من الشهر الجاري على خزانات وقود في طهران، واستهدفت ضربات أمريكية إسرائيلية مخازن وقود الطائرات في مطار مهر آباد بالعاصمة طهران.

ووفق الخبير العسكري، فإن الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان من خلال استهدافهما لما يسمى الدوائر الخمس إلى شل إيران ووضعها في حالة فوضى، وهو ما أشار إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في وقت سابق عندما قال إن الشعب الإيراني عليه أن يأخذ زمام الأمور بنفسه.

وتواصل إسرائيل والولايات المتحدة حربهما على إيران لليوم الـ19، وتصاعدت وتيرة استهداف القادة الإيرانيين، إذ أعلنت طهران اليوم الأربعاء مقتل وزير الاستخبارات إسماعيل الخطيب.

كما نعى الحرس الثوري الإيراني، أمس الثلاثاء، قائد قوات الباسيج العميد غلام رضا سليماني، الذي اغتيل بغارة إسرائيلية على طهران.