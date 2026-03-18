كيف تضاعف إسناد طائرات الوقود في الحرب على إيران؟

TEHRAN, IRAN - MARCH 08: Smoke rises from Shahran oil depot after US and Israeli attacks, leaving numerous fuel tankers and vehicles in the area unusable in Tehran, Iran on March 08, 2026. (Photo by Hassan Ghaedi/Anadolu via Getty Images)
تصاعد أعمدة الدخان من مستودع نفط "شهران" في طهران إثر هجمات أمريكية وإسرائيلية استهدفت المنطقة (وكالة الأناضول)
Published On 18/3/2026

تشهد العمليات الجوية المرتبطة بالحرب على إيران تصاعدا كبيرا في نشاط طائرات التزود بالوقود، حيث تم تسجيل 760 رحلة أقلعت من مطار بن غوريون في تل أبيب بعد مرور 18 يوما على الحرب التي بدأت في أواخر فبراير/شباط الماضي.

ويعكس هذا النشاط المكثف والمتواصل جسرا جويا يهدف إلى إسناد عمليات عسكرية واسعة النطاق تتطلب بقاء الطائرات في الجو لفترات طويلة.

تحركات طائرات التزود بالوقود في المنطقة خلال الحرب على إيران @فلايت رادار" و "ADS-B Exchange
مسارات طائرات التزود بالوقود الأمريكية فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة وقبالة سواحل تل أبيب (مواقع ملاحة)

واعتمدت هذه الإحصاءات على بيانات ملاحية دقيقة من منصتي "فلايت رادار" و"ADS-B Exchange" المتخصصتين في تتبع حركة الطيران، بالإضافة إلى التحليل الذي أجرته وحدة المصادر المفتوحة بشبكة الجزيرة.

وأظهر التحليل أن النسبة الأكبر من هذه الرحلات، بواقع 491 رحلة، اتجهت نحو مسارات عملياتية في المنطقة على اتجاهات متعددة، فيما سجلت 258 رحلة نشاطا ملحوظا في قطاعات جوية أخرى، إضافة إلى رحلات إضافية قبالة السواحل، مما يكشف عن نطاق جغرافي واسع يمتد عبر مساحات شاسعة من الإقليم.

نشاط شبه يومي لطائرات التزود بالوقود التي تنطلق من إسرائيل إلى مسارات تتعلق بضرب إيران (فلايت رادار)

وأشار تحليل مسارات الطيران إلى أن هذا النشاط لم يتوقف عند محيط الانطلاق، بل امتد إلى مناطق بعيدة مع تمركز متكرر لعدد من الطائرات في أجواء إستراتيجية، مما يؤكد وجود إسناد جوي مستمر لخدمة عمليات بعيدة المدى على امتداد المنطقة.

وسجل هذا النشاط ذروته يوم 8 مارس/آذار بواقع 58 رحلة خلال 24 ساعة، تلاه يوم 13 مارس بواقع 57 رحلة، واستمرت الوتيرة بمعدلات مرتفعة خلال الأيام الماضية، مما يعزز فرضية وجود عمليات إسناد جوي كثيفة وغير منقطعة.

عدد الرحلات اليومية لطائرات التزود بالوقود خلال فترة الرصد (فلايت رادار-الجزيرة)

وبتحليل نوعية الأسطول الجوي المرصود، تصدّر طراز "بوينغ كيه سي-135 ستراتوتانكر" المشهد بواقع 632 رحلة، يليه طراز "بوينغ كيه سي-46 إيه بيغاسوس" بواقع 128 رحلة.

وتتمتع هذه الطائرات بقدرات هائلة على حمل الوقود، حيث تصل حمولة الطراز الأول إلى نحو 90 طنا، بينما تتجاوز حمولة الطراز الثاني حاجز 96 طنا. وبناء على حجم النشاط المرصود، فإن إجمالي الوقود القابل للضخ جوا قد يصل إلى نحو 70 ألف طن في حال إقلاع الطائرات بحمولتها الكاملة.

Esta foto, proporcionada por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, muestra un caza F-16 del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte reabasteciéndose de combustible desde un KC-135 Stratotanker, el jueves 19 de febrero de 2026, sobre el oeste de Alaska. (Departamento de Defensa de EE.UU. vía AP)
صورة تظهر تزود مقاتلة "إف-16" بالوقود من طائرة "كيه سي-135" فوق ألاسكا في تاريخ 19 فبراير 2026 (أسوشيتد برس)

وتُظهر الأرقام الجديدة أن حجم النشاط الجوي المرصود قد تضاعف بشكل واضح، حيث كان يبلغ 275 رحلة فقط حتى تاريخ 9 مارس/آذار الحالي، قبل أن يقفز الآن إلى 760 رحلة، ويؤكد هذا الارتفاع الحاد تصاعدا واضحا في كثافة الجسر الجوي واتساع النطاق التشغيلي للقوات الجوية في المنطقة في ظل استمرار الحرب.

المصدر: الجزيرة + وكالات

