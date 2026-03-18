فيدان يبدأ جولة لبحث وقف الحرب وينتقد اغتيال إسرائيل لقادة إيران

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إنه سيبدأ الأربعاء جولة في المنطقة لبحث سبل وقف الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، واصفا الحرب بـ"المصيبة التي خيمت على العالم الإسلامي".

وأعرب فيدان -في مؤتمر صحفي الثلاثاء- عن رغبته في مشاركة رسائل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن سبل وقف الحرب خلال جولته القادمة، وكذلك تقييمات تركيا ومقترحاتها بشأن كيفية تحقيق سلام دائم في المنطقة.

وأشار إلى أنه أجرى مباحثات مع عدد من نظرائه في المنطقة والغرب، واستمع إلى آرائهم وقيّموا الوضع.

وأضاف أن "الحرب بدأت تنتشر أيضا في لبنان، وأنها تزداد تعقيدا تدريجيا في العراق"، محذرا من أن اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط قد يُؤدي إلى أزمة لجوء "دائمة"، بعدما تسببت في نزوح الملايين خصوصا في إيران ولبنان.

وانتقد وزير الخارجية التركي الاغتيالات السياسية التي تنفذها إسرائيل، وتستهدف رجال الدولة والسياسيين الإيرانيين، واصفا إياها بـ"الأنشطة غير القانونية والخارجة عن قانون الحرب"، مطالبا بوقفها في أقرب وقت.

وأردف "هدفنا واحد، وهو منطقة يعيش فيها الجميع داخل حدودهم في أمن وسيادة، ويكون للفلسطينيين دولتهم، وتعيش في المنطقة إيران والعرب ونحن جميعا في سلام وطمأنينة وأمن وسيادة".

وأكد فيدان أن تحقيق هذا الأمر ممكن، مشددا على أن أنقرة لديها هذه الرؤية وستواصل العمل من أجلها بعزم أكبر.

وصباح أمس الثلاثاء، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس مقتل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى جانب قائد قوات الباسيج غلام رضا سليماني.

وأكد المجلس -اليوم الأربعاء- مقتل لاريجاني جراء غارة إسرائيلية استهدفت طهران، مع نجله ومساعده علي رضا بيات وعدد من مرافقيه.

ومنذ 28 فبراير/شباط، تشن إسرائيل والولايات المتحدة غارات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما تردّ طهران بصواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل، وما تصفه بأنه "مصالح أمريكية في دول عربية"، مما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأهداف مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدَفة.