فيدان يبدأ جولة لبحث وقف الحرب وينتقد اغتيال إسرائيل لقادة إيران

ISTANBUL, TURKEY - JANUARY 30: Turkey's Foreign Minister Hakan Fidan gives a statement at the Ritz Hotel as he meets Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi , on January 30, 2026 in Istanbul, Turkey. Protests that began in Tehran on December 28 over worsening economic conditions escalated into one of the deadliest anti-government uprisings in the history of the Islamic Republic of Iran. Iranian authorities say at least 3,117 people were killed, while human rights groups estimate the toll could reach 6,000 or more and warn it may rise once internet blackouts are lifted. U.S. President Donald Trump has sent an armada of U.S. warships toward Iran and warned Tehran that time was running out to negotiate a deal on its nuclear program. This week, The European Union agreed to list Iran's paramilitary Revolutionary Guard as a terrorist organization. (Photo by Burak Kara/Getty Images)
فيدان حذر من أزمة لجوء دائمة في حال اتسعت رقعة الحرب (غيتي)
Published On 18/3/2026

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إنه سيبدأ الأربعاء جولة في المنطقة لبحث سبل وقف الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، واصفا الحرب بـ"المصيبة التي خيمت على العالم الإسلامي".

وأعرب فيدان -في مؤتمر صحفي الثلاثاء- عن رغبته في مشاركة رسائل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن سبل وقف الحرب خلال جولته القادمة، وكذلك تقييمات تركيا ومقترحاتها بشأن كيفية تحقيق سلام دائم في المنطقة.

وأشار إلى أنه أجرى مباحثات مع عدد من نظرائه في المنطقة والغرب، واستمع إلى آرائهم وقيّموا الوضع.

وأضاف أن "الحرب بدأت تنتشر أيضا في لبنان، وأنها تزداد تعقيدا تدريجيا في العراق"، محذرا من أن اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط قد يُؤدي إلى أزمة لجوء "دائمة"، بعدما تسببت في نزوح الملايين خصوصا في إيران ولبنان.

وانتقد وزير الخارجية التركي الاغتيالات السياسية التي تنفذها إسرائيل، وتستهدف رجال الدولة والسياسيين الإيرانيين، واصفا إياها بـ"الأنشطة غير القانونية والخارجة عن قانون الحرب"، مطالبا بوقفها في أقرب وقت.

وأردف "هدفنا واحد، وهو منطقة يعيش فيها الجميع داخل حدودهم في أمن وسيادة، ويكون للفلسطينيين دولتهم، وتعيش في المنطقة إيران والعرب ونحن جميعا في سلام وطمأنينة وأمن وسيادة".

وأكد فيدان أن تحقيق هذا الأمر ممكن، مشددا على أن أنقرة لديها هذه الرؤية وستواصل العمل من أجلها بعزم أكبر.

ANTALYA, TURKEY - DECEMBER 14: Iran's Parliament Speaker Ali Larijani (L) makes a speech during the 12th Plenary Session of the Asian Parliamentary Assembly (APA), in Antalya, Turkey on December 14, 2019. (Photo by Mustafa Ciftci/Anadolu Agency via Getty Images)
إيران أكدت مقتل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني في هجوم جوي إسرائيلي على طهران (وكالة الأناضول)

وصباح أمس الثلاثاء، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس مقتل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى جانب قائد قوات الباسيج غلام رضا سليماني.

وأكد المجلس -اليوم الأربعاء- مقتل لاريجاني جراء غارة إسرائيلية استهدفت طهران، مع نجله ومساعده علي رضا بيات وعدد من مرافقيه.

ومنذ 28 فبراير/شباط، تشن إسرائيل والولايات المتحدة غارات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما تردّ طهران بصواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل، وما تصفه بأنه "مصالح أمريكية في دول عربية"، مما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأهداف مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدَفة.

المصدر: الفرنسية + وكالة الأناضول

