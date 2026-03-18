عقب الاغتيالات الأخيرة.. حملة اعتقالات واسعة في إيران تستهدف "الخونة والعملاء"

أعلنت السلطات الإيرانية شن حملة اعتقالات واسعة في صفوف من تصفهم بالخونة والعملاء، وسط تصاعد التوتر بعد استهداف قيادات أمنية وعسكرية وسياسية بارزة.

وقال مراسل الجزيرة في طهران عبد الفتاح فايد إن السلطات اعتقلت الأربعاء 111 خلية مرتبطة بـ"النظام الملكي" السابق، إلى جانب عدد من العملاء الذين كانوا على اتصال بجهاز الموساد الإسرائيلي في شمال غرب البلاد.

وأشار فايد إلى اعتقال السلطات خلايا وُصفت بـ"الإرهابية" تتصل بغرفة عمليات في إحدى الدول الأوروبية، لافتا إلى أن حملات الاعتقال مستمرة.

وأوضح مراسل الجزيرة أن المسؤولين الإيرانيين ربطوا هذه الاعتقالات بمحاولات تحريك الشارع ضد النظام، خصوصا بعد اغتيال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، وقائد قوات الباسيج العميد غلام رضا سليماني.

وحسب فايد، فإن السلطات ترى أن استهداف هذه القيادات في هذا التوقيت يهدف إلى "إفساح المجال لأي نشاط شعبي معارض"، إلا أن المظاهرات الأخيرة التي رُصدت في شوارع طهران ظهرت داعمة للنظام ومؤكدة على صمود الإيرانيين والتزامهم بالدفاع عن بلادهم وسيادتها.

وفي وقت سابق من الأربعاء، أعلنت السلطة القضائية الإيرانية تنفيذ حكم الإعدام بحق شخص أُدين بالتجسس لصالح إسرائيل وتزويد الموساد بـ"صور ومعلومات عن مواقع مهمة في إيران".

وكشفت الحرب الحالية والسابقة في يونيو/حزيران الماضي عن ثغرات أمنية كبيرة في إيران، مع توالي عمليات اغتيال قادة ومسؤولين سياسيين وعسكريين وعلماء إيرانيين.

وتنخرط إيران وإسرائيل في "حرب ظل" مستمرة منذ عقود، نفذت طهران خلالها إعدامات بحق عديد من الأشخاص الذين اتهمتهم بالارتباط بالموساد وتسهيل عملياته داخل البلاد.

وخلال الأشهر الأخيرة، أعلنت السلطات الإيرانية تنفيذ سلسلة اعتقالات وأحكام بالإعدام بحق أشخاص أُدينوا بالتجسس لصالح إسرائيل، كما أقر البرلمان الإيراني في أكتوبر/تشرين الأول الماضي قانونا جديدا يشدد العقوبات على المتهمين بالتعاون مع أجهزة استخبارات أجنبية، لا سيما الأمريكية والإسرائيلية.