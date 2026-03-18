عراقجي يحذر: العالم كله سيشعر بتداعيات الحرب على إيران

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، إن العالم كله سيشعر بتداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأضاف عراقجي -في منشور على منصة إكس– أن "موجة التداعيات العالمية لم تبدأ بعد، وستشمل الجميع، بغض النظر عن الثروة أو الدين أو العرق".

وأوضح أن عددا متزايدا من الأصوات، بينهم أصوات مسؤولين أوروبيين وأمريكيين، يرددون أن الحرب على إيران ظالمة، داعيا المسؤولين في الدول الغربية إلى معارضة الحرب على إيران.

وأضاف في المنشور -الذي أرفقه بنسخة من رسالة استقالة مدير المركز الوطني الأمريكي لمكافحة الإرهاب على خلفية حرب بلاده على إيران- أنه ينبغي للمزيد من أعضاء المجتمع الدولي أن يحذوا حذو هؤلاء المسؤولين.

وأعلن مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة جو كينت، أمس الثلاثاء، استقالته من منصبه على خلفية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران قائلا إنه "لا يستطيع تأييد تلك الحرب بضمير مرتاح"، مؤكدا أن بلاده خاضتها بضغوط من إسرائيل.

وحمّل كينت المسؤولين الإسرائيليين ووسائل الإعلام مسؤولية تضليل ترمب بشأن التهديد الذي تشكله إيران.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد الإيراني السابق علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.

وتردّ طهران على الحملة العسكرية بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل وما تصفها بـ"المصالح الأمريكية" في المنطقة، مما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول العربية المستهدفة، مطالبة بوقف هذه الاعتداءات.