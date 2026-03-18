الخارجية القطرية: استهداف إسرائيل حقل بارس في إيران خطوة خطرة وغير مسؤولة

استنكر المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري ‏الاستهداف الإسرائيلي لمنشآت مرتبطة بحقل بارس الجنوبي في إيران الذي يمثل امتدادا لحقل غاز الشمال في دولة قطر.

واعتبر الأنصاري هذا الاستهداف "خطوة خطرة وغير مسؤولة، في ظل التصعيد العسكري الراهن في المنطقة"، مضيفا في منشور له على منصة إكس، اليوم الأربعاء، أن استهداف البنية التحتية للطاقة "يُعد تهديدا لأمن الطاقة العالمي ولشعوب المنطقة والبيئة فيها".

كما أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية مجددا "ضرورة تجنب استهداف المنشآت الحيوية"، داعيا جميع الأطراف إلى "ضبط النفس، والالتزام بالقانون الدولي، والعمل على خفض التصعيد بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة".

وقد أعلنت إيران، اليوم الأربعاء، تضرر عدد من منشآت الطاقة في حقل بارس الجنوبي جراء غارات جوية معادية، في حين قالت هيئة البث الإسرائيلية إن هذا الهجوم الإسرائيلي تم بتنسيق كامل ومسبق مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

ويُعد هذا الحقل الواقع في الخليج من أكبر حقول الغاز في العالم، وهو مشترك بين إيران وقطر.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، بينهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.