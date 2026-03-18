الخارجية القطرية: استهداف إسرائيل منشآت حقل بارس في إيران خطوة خطرة

استنكر المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري ‏الاستهداف الإسرائيلي لمنشآت مرتبطة بحقل بارس الجنوبي في إيران الذي يمثل امتدادا لحقل غاز الشمال في دولة قطر.

واعتبر الأنصاري هذا الاستهداف "خطوة خطرة وغير مسؤولة، في ظل التصعيد العسكري الراهن في المنطقة"، مضيفا في منشور له على منصة إكس، اليوم الأربعاء، أن استهداف البنية التحتية للطاقة "يُعد تهديدا لأمن الطاقة العالمي ولشعوب المنطقة والبيئة فيها".

كما أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية مجددا "ضرورة تجنب استهداف المنشآت الحيوية"، داعيا جميع الأطراف إلى "ضبط النفس، والالتزام بالقانون الدولي، والعمل على خفض التصعيد بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة".