قتيلان في إسرائيل إثر هجومين صاروخيين من إيران

أعلن الإسعاف الإسرائيلي مقتل شخصين في منطقة رامات غان جنوبي تل أبيب، إثر تعرض مناطق وسط إسرائيل والقدس لموجتين متتاليتين من الهجمات الصاروخية الإيرانية، تخللها إطلاق صاروخ وُصف بـ"الانشطاري".

وجاء الإعلان عن سقوط القتيلين في رامات غان بعد ورود تقارير إسرائيلية عن وجود مصابين بجروح حرجة في الموقع ذاته، في حين أعلن الإسعاف الإسرائيلي أن طواقمه تبحث عن عالقين في مبان متضررة بمنطقة رامات غان.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتسجيل إصابات بين الإسرائيليين في 8 مواقع مختلفة ضمن منطقة تل أبيب الكبرى، حيث نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إصابة 4 أشخاص إثر الهجمات.

صاروخ انشطاري ودمار بمحطة قطار

وفي تفاصيل الهجوم، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن إيران استهدفت منطقة تل أبيب الكبرى بصاروخ "انشطاري".

وتزامن ذلك مع تأكيد التقارير سقوط شظايا ورؤوس متفجرة في عدد من المواقع وسط إسرائيل إثر الهجومين الصاروخيين.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بوقوع دمار هائل في محطة قطار وسط تل أبيب، بينما أفاد مراسل شبكة الجزيرة بتوقف حركة القطارات في منطقة تل أبيب الكبرى إثر الهجومين.

وكانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية قد فعّلت نظام الإنذار المبكر مرتين عقب رصد إطلاق الصواريخ، في حين أفاد مراسل شبكة الجزيرة بسماع دويّ انفجارات عنيفة في سماء مدينة القدس ناجمة عن محاولات الاعتراض الجوي.

وعلى إثر الهجومين وسقوط الشظايا، توجهت فرق الإسعاف والإطفاء الإسرائيلية إلى المواقع المتضررة، وخاصة في المنطقة الوسطى التي سُجلت فيها أضرار في 4 مواقع إثر عمليات الاعتراض، وفقا لتقرير أولي للقناة الـ12 الإسرائيلية.

وتدخل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أسبوعها الثالث مخلفة ما لا يقل عن ألفيْ قتيل، دون نهاية قريبة تلوح في الأفق.

وكانت شرارة هذه المواجهة قد انطلقت في 28 فبراير/شباط الماضي، وأودت بحياة مئات الأشخاص على رأسهم المرشد الإيراني علي خامنئي الذي قُتل في بداية الحرب، وعدد من المسؤولين الأمنيين.

وفي سياق ردها، تُواصل طهران توجيه ضربات بالصواريخ والمسيّرات باتجاه إسرائيل، كما تستهدف ما تقول إنها "مواقع ومصالح أمريكية" في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسقط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأهداف مدنية، مما استدعى إدانات واسعة من الدول المستهدَفة بدعوى تهديد أمنها واستقرار المنطقة.