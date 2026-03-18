هجمات إيرانية تستهدف منشآت للطاقة في قطر والسعودية

أعلنت قطر الأربعاء أن الدفاع المدني سيطر على حريق في منطقة رأس لفان الصناعية نشب جراء استهداف إيراني، بينما أعلنت السعودية سقوط شظية صاروخ إيراني قرب مصفاة للنفط جنوب الرياض.

وأوضحت الداخلية القطرية أن الدفاع المدني "سيطر مبدئيا على الحريق في منطقة رأس لفان دون إصابات".

وحسب بيان لوزارة الدفاع القطرية صدر مساء الأربعاء، فإن الأراضي القطرية تعرضت لهجوم بخمسة صواريخ باليستية إيرانية. وأوضحت الوزارة أن القوات القطرية نجحت في التصدي لأربعة منها، في حين سقط صاروخ في مدينة رأس لفان الصناعية وتسبب في حريق.

وفي وقت لاحق، قالت الوزارة إن القوات القطرية تصدت لصاروخين باليستيين استهدفا رأس لفان.

تهديد مباشر لأمن قطر

وأدانت وزارة الخارجية القطرية الهجوم الصاروخي الإيراني على مدينة رأس لفان الصناعية، ووصفته بـ"الاستهداف الغاشم" وبأنه "تهديد مباشر للأمن الوطني واستقرار المنطقة".

وقالت الوزارة إن الهجوم الإيراني على المدينة الصناعية تسبب في حرائق أدت لأضرار جسيمة، وأضافت أن الجانب الإيراني يصر على استهداف قطر "رغم نأيها بنفسها عن الحرب".

وشددت الوزارة على "ضرورة عدم استهداف المنشآت المدنية ومنشآت الطاقة بما في ذلك في إيران".

وذكرت شركة قطر للطاقة أن مدينة رأس لفان الصناعية تعرضت -مساء الأربعاء- لهجمات صاروخية نتجت عنها حرائق، مشيرة إلى نشر فرق الاستجابة للطوارئ لاحتواء الحرائق.

وقالت الشركة القطرية إن الهجوم لم يسفر عن أي وفيات.

وعقب الهجوم الإيراني على قطر، قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي إن استهداف إيران لمدينة رأس لفان الصناعية انتهاك صارخ للقوانين الدولية.

مصفاة ومعامل غاز بالسعودية

وفي السعودية، قالت وزارة الدفاع إن دفاعاتها الجوية دمرت 4 صواريخ باليستية أطلقت باتجاه العاصمة الرياض، وإن جزءا من أحد تلك الصواريخ سقط قرب مصفاة جنوب الرياض.

وذكرت الوزارة أيضا أنه جرى اعتراض وتدمير 5 مسيّرات حاولت الاقتراب من أحد معامل الطاقة في المنطقة الشرقية للبلاد.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أصدر -في وقت سابق من الأربعاء- إنذارا لإخلاء منشآت للطاقة في كل من قطر والسعودية والإمارات، قائلا إنها ستُستهدف بضربات جوية، وذلك في أعقاب ضربة جوية إسرائيلية استهدفت منشآت للطاقة في حقل بارس الجنوبي في محافظة بوشهر جنوبي إيران.

وشمل تحذير الحرس الثوري مصفاة رأس لفان وشركة ومجمع مسيعيد للبتروكيميائيات في قطر، ومصفاة سامرف ومجمع الجبيل للبتروكيميائيات في السعودية، وحقل الحصن للغاز في الإمارات.

وتعرض العديد من منشآت الطاقة في قطر والسعودية والبحرين وسلطنة عمان والإمارات والكويت لهجمات مصدرها إيران منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على طهران في 28 شباط/فبراير الماضي.