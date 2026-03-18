شهيد ومصاب في غزة بقصف إسرائيلي واعتقال 16 امرأة بالضفة

استشهد فلسطيني وأصيب آخر اليوم الأربعاء جراء قصف من الاحتلال الإسرائيلي استهدف خيمية نازحين في قطاع غزة، في حين شن الاحتلال سلسلة اعتقالات في الضفة الغربية المحتلة شملت 16 امرأة فلسطينية.

ونقلت وكالة الأناضول، عن مصادر طبية قولها إنه وصل إلى مستشفى ناصر جثمان شهيد ومصاب جراء قصف من مسيّرة إسرائيلية استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي خان يونس.

ووفقا للوكالة قصفت مدفعية الاحتلال مناطق شرقي مدينة غزة، تزامنا مع إطلاق نار كثيف من آليات متمركزة في الشرق، وإطلاق زوارق حربية إسرائيلية نيران قذائفها ورشاشاتها اتجاه ساحل مدينة غزة.

وتأتي هذه الهجمات الإسرائيلية المتواصلة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إذ تشير التقارير إلى استشهاد 673 فلسطينيا وإصابة 1799 آخرين منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

وخلف العدوان على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023 أكثر من 72 ألف شهيد ونحو 172 ألف جريح، فضلا عن دمار هائل في البنى التحتية والمناطق السكنية جراء غارات الاحتلال وهجماته العنيفة.

اعتقال نساء بالضفة

وفي الضفة المحتلة، نفذ الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات شملت 16 فلسطينية، خلال حملة مداهمات في مدينة قلقيلية مركز محافظة قلقيلية وعدد من بلداتها شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب مصادر محلية لوكالة الأناضول، فإن غالبية المعتقلات هن زوجات أسرى محررين أو معتقلين، إضافة إلى أمهات شهداء، مشيرة إلى أن الاحتلال شن حملة اعتقالات وعمليات دهم وتفتيش لمنازل في المدينة وبلدات عزون وكفر ثلث وسنيريا.

ولفتت إلى أنه جرى الإفراج عن امرأتين بعد اعتقالهما والتحقيق معهما ميدانيا. ويشن الاحتلال يوميا عمليات اقتحام ومداهمة لمدن وبلدات في الضفة الغربية يعتقل خلالها فلسطينيين.

وبحسب تقارير فلسطينية خلفت اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية إجمالا، 1132 شهيدا، ونحو 11 ألفا و700 مصاب، إضافة إلى اعتقال نحو 22 ألفا، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وبالتوازي مع ذلك يواصل الاحتلال والمستوطنون تدمير وهدم منازل الفلسطينيين وتهجيرهم، مع التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية بما فيها القدس.