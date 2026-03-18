ساسو نغيسو رئيسا للكونغو لولاية خامسة وسط تشكيك المعارضة

أعلنت وزارة الداخلية في جمهورية الكونغو برازفيل أن الرئيس دنيس ساسو نغيسو فاز بولاية خامسة بعد حصوله على أكثر من 94% من الأصوات في الانتخابات التي جرت يوم الأحد، وفق النتائج الأولية.

وقال وزير الداخلية ريمون زيفيرين مبولو عبر التلفزيون الرسمي إن نسبة المشاركة بلغت نحو 84%، غير أن مشاهدات في العاصمة برازافيل أظهرت مراكز اقتراع شبه خالية وأخرى فيها طوابير قصيرة. ويرى مراقبون أن النتائج لم تكن مفاجئة، إذ خاض الرئيس البالغ من العمر 82 عاما السباق أمام ستة مرشحين أقل شهرة.

وجرت الانتخابات في ظل مقاطعة أبرز حزبين معارضين احتجاجا على ما وصفاه بـ"ممارسات انتخابية غير عادلة"، في حين يقبع اثنان من أبرز قادة المعارضة، هما الجنرال جان ماري ميشيل موكوكو وأندريه أوكومبي ساليسا، في السجن منذ نحو عقد. وكما في استحقاقات سابقة، شهدت البلاد قطعا للإنترنت وتشديدا للإجراءات الأمنية في العاصمة.

أربعة عقود في السلطة

ويحكم ساسو نغيسو، زعيم حزب العمال الكونغولي، البلاد منذ عام 1979 باستثناء فترة قصيرة بين 1992 و1997، عاد بعدها إلى السلطة إثر حرب أهلية استمرت أربعة أشهر. وفي عام 2015، أُقرّ استفتاء دستوري ألغى القيود على العمر وعدد الولايات، مما أتاح له الترشح مجددا.

ورغم ثروات البلاد النفطية والمعدنية، تواجه الكونغو أزمة ديون خانقة، إذ تبلغ نسبة الدين العام نحو 94% من الناتج المحلي الإجمالي وفق بيانات البنك الدولي.