ساركوزي يتبرأ من تهم فساد بشأن تمويل حملته الرئاسية في 2007

أكد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي -أمس الثلاثاء- أنه لم يرتكب "أي فعل فساد، لا من قريب ولا من بعيد"، وذلك في أول إفادة يدلي بها ضمن محاكمته الاستئنافية في قضية اتهامه بتلقي تمويل ليبي لحملته لانتخابات 2007 الرئاسية.

وفي العام الماضي، بات ساركوزي -الذي تولّى رئاسة فرنسا بين 2007 و2012- أوّل رئيس سابق يودع السجن في تاريخ الجمهورية الفرنسية، بعدما قضت محكمة ابتدائية بسجنه 5 سنوات مع النفاذ إثر إدانته بـ"فساد على أعلى المستويات".

ونُقل ساركوزي -في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2025- إلى سجن لا سانتيه في باريس أمام عدسات كاميرات الإعلام، قبل الإفراج عنه بعد 3 أسابيع مع اشتراط وضعه تحت الرقابة القضائية.

وتستمر محاكمته الاستئنافية -بجانب 9 متهمين آخرين- إلى 3 يونيو/حزيران المقبل، على أن يصدر القرار في الخريف القادم.

وفي هذا المسلسل السياسي المالي الذي يتوالى فصولا منذ 2011، يُتّهم نيكولا ساركوزي -الذي كان يعدّ شخصية بارزة في صفوف اليمين الفرنسي- بتلقي تمويل غير مصرح به من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي خلال الحملة الانتخابية التي أوصلته إلى سدة الرئاسة عام 2007، وهو الأمر الذي ينفيه ساركوزي.