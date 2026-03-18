رويترز: مجتبى خامنئي يرفض التهدئة ويشترط رضوخ واشنطن وتل أبيب

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني كبير، اليوم الثلاثاء، قوله إن المرشد الأعلى الإيراني الجديد مجتبى خامنئي رفض مقترحات نقلتها دولتان وسيطتان لتهدئة التوتر أو وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأضاف المسؤول أن موقف مجتبى الخاص بـ "الثأر" من الولايات المتحدة وإسرائيل "حازم وجاد للغاية" خلال أول اجتماع له بشأن السياسة الخارجية، دون توضيح ما إذا كان الزعيم الأعلى قد حضر الاجتماع شخصيا.

وقال المسؤول إن المرشد اعتبر أنه "ليس الوقت المناسب للسلام إلى أن يتم إجبار الولايات المتحدة وإسرائيل على الرضوخ وقبول الهزيمة ودفع التعويضات".

وذكرت 3 مصادر لوكالة رويترز في 14 مارس/آذار الجاري أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رفضت جهود حلفاء في الشرق الأوسط لبدء مفاوضات دبلوماسية تهدف إلى إنهاء الحرب مع إيران.

ويظل مضيق هرمز الحيوي مغلقا إلى حد كبير، إذ يرفض حلفاء الولايات المتحدة طلب الرئيس ترمب المساعدة في إعادة فتح الممر المائي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة المخاوف من التضخم.

وفي بيان سابق، قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إنه "يجب الاستفادة من جميع الإمكانات لإغلاق مضيق هرمز ويجب التحرك في جميع الميادين الرخوة للأعداء".

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، في حين ترد طهران على ذلك بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها مصالح أمريكية في دول المنطقة، لكن هجماتها أدت إلى سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.