حماس تعزي طهران في مقتل لاريجاني

قدمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) -اليوم الأربعاء- تعازيها للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مقتل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، الذي قضى إثر قصف إسرائيلي استهدف العاصمة طهران صباح أمس الثلاثاء.

وفي بيان نشرته عبر منصة "تلغرام"، اعتبرت الحركة أن استمرار العدوان الإسرائيلي هو "إجرامٌ يستهدف المنطقة برمّتها، ويهدّد أمنها واستقرارها"، محملة واشنطن وتل أبيب مسؤولية تداعياته الخطيرة.

وأضافت الحركة أنها تتقدم بخالص التعزية والمواساة إلى إيران -قيادة وشعباً- في مقتل لاريجاني ونجله وعدد من مرافقيه بقصف "غادر واعتداء سافر على العاصمة الإيرانية طهران".

وكانت إيران قد أعلنت -مساء أمس الثلاثاء- مقتل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني في هجوم إسرائيلي، وبث التلفزيون الرسمي الإيراني بياناً صادراً عن مكتب لاريجاني جاء فيه أنه قُتل في هجوم وقع في ساعات الصباح، رفقة ابنه مرتضى ومساعده علي رضا بيات، وموظفين في أمانة المجلس وعدد من حراسه الشخصيين.

وتبنى الجيش الإسرائيلي -في وقت سابق الثلاثاء- اغتيال لاريجاني، وذلك في غارة جوية نفذها على إحدى ضواحي العاصمة الإيرانية طهران.