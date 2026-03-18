حصيلة ضربات إيرانية.. احتراق طائرات بمطار بن غوريون وسقوط شظايا بخليج حيفا

أُصيب 3 إسرائيليين، اليوم الأربعاء، إثر سقوط شظايا صاروخية على مبنى بمدينة بتاح تكفا وسط إسرائيل، عقب رشقة صاروخية أُطلقت من إيران.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن إيران أطلقت رشقة صاروخية باتجاه إسرائيل، قالت إن بعضها تضمن صواريخ عنقودية.

كما بثت القناة مقاطع مصورة تُظهر أضرارا في مبانٍ واحتراق مركبات في عدة مناطق بوسط إسرائيل، بينها مدينة رامات غان الواقعة شرق تل أبيب، نتيجة سقوط شظايا الصواريخ.

وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في مناطق واسعة شمال إسرائيل عقب رصد إطلاق صواريخ من إيران.

وأفادت الجبهة بعمليات اعتراض في أجواء مدينة حيفا شمالي إسرائيل، كما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى بلاغات أولية عن سقوط شظايا صاروخية في خليج حيفا.

بدوره، أفاد موقع "والا" العبري بأن شظايا صواريخ إيرانية سقطت في ما لا يقل عن 9 مواقع بوسط إسرائيل.

احتراق طائرات بمطار بن غوريون

في سياق متصل، ⁠قالت ⁠سلطة المطارات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن 3 طائرات خاصة ⁠كانت متوقفة في مطار بن غوريون قرب تل ⁠أبيب تعرضت لأضرار "بالغة" بعد إصابتها بشظايا صواريخ إيرانية اعترضتها أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية.

وأوضحت السلطة أن ‌الأضرار وقعت خلال الأيام القليلة الماضية، حيث رفعت الرقابة العسكرية حظر النشر عن هذه الواقعة الأربعاء، لكنها لم تسمح بكشف تاريخها. ولم تُقدِّم تفاصيل عن مالكي الطائرات.

من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن إحدى الطائرات احترقت تماما بعدما شبت النيران فيها.

وهي المرة الأولى منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران التي تكشف فيها إسرائيل عن إصابة مطارها الرئيسي.

وقد صرّح المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء الإيراني التابع للحرس الثوري بأن إيران استهدفت بالمسيّرات، فجر اليوم، طائرات تزويد بالوقود في مطار بن غوريون.

وتوقفت الرحلات الجوية التجارية في المطار الرئيسي بإسرائيل منذ بدء الضربات ⁠الجوية الأمريكية الإسرائيلية ⁠على إيران، وما تبعها من إطلاق صواريخ من ⁠إيران على إسرائيل.

وأعلنت شركة العال الإسرائيلية الأربعاء تعليق الرحلات من وإلى نحو 30 وجهة دولية بينها برشلونة وبرلين وبودابست، في الفترة بين 22 و28 مارس/آذار.

كما أفادت شركة الطيران الأمريكية "دلتا" بإلغاء رحلاتها على خط تل أبيب نيويورك حتى نهاية شهر مايو/أيار القادم.

وجاء التصعيد الإيراني الأخير بعدما قصفت إسرائيل، الأربعاء، ⁠حقل بارس الجنوبي الإيراني للغاز في أول غارات جوية مُعلنة على البنية التحتية للطاقة الإيرانية في الخليج خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية، وهو تصعيد خطير دفع طهران إلى تحذير جيرانها من أنها ستستهدف منشآت الطاقة فيها "في الساعات المقبلة".

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص من بينهم المرشد الأعلى السابق علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.

وتردّ طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل، كما شنت هجمات على ما قالت إنها قواعد ومصالح أمريكية في دول عربية، أسفر بعضها عن قتلى وجرحى، وإلحاق أضرار بمنشآت مدنية منها مصافٍ للنفط.