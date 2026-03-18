حاملة الطائرات "فورد" تنسحب إلى اليونان لإصلاح أضرار حريق واسع

أفادت صحيفة نيويورك تايمز -نقلاً عن مسؤولين أميركيين- بأن حاملة الطائرات "جيرالد آر فورد" ستغادر موقعها في البحر الأحمر متوجهة إلى قاعدة بحرية في اليونان، وذلك لإجراء إصلاحات ضرورية عقب الحريق الذي اندلع على متنها الأسبوع الماضي.

ونقلت الصحيفة عن المسؤولين أن الحريق -الذي نشب قبل أيام- استمر زهاء 30 ساعة قبل أن يتمكن طاقم السفينة من إخماده بالكامل، مشيرين إلى أن عملية تقييم الأضرار الأولية تؤكد أن إصلاح الأعطال الناجمة عن الحادث ستستغرق أسبوعاً على الأقل.

وفي السياق ذاته، أكد موقع "يو إس إن آي نيوز" المتخصص في الشؤون البحرية -نقلاً عن مسؤول أميركي- أن السفينة ستنتقل من منطقة العمليات في البحر الأحمر صوب اليونان لبدء معالجة آثار الحريق.

ويستعد الأسطول الأمريكي لإرسال حاملة الطائرات "جورج إتش. دبليو. بوش" إلى المنطقة لتكون بديلاً محتملاً، وفق نيويورك تايمز.

تفاصيل الحادث

وكان الأسطول الخامس التابع للقيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية قد أعلن -الخميس الماضي- نشوب حريق في غرف الغسيل الرئيسية للسفينة أثناء أداء مهامها، مما أسفر عن إصابة بحارَين اثنين بجروح وُصفت بأنها "غير مهددة للحياة"، مؤكداً أن حالتهما الصحية مستقرة ويخضعان للعلاج الطبي.

وشدد البيان الرسمي للأسطول الخامس على أن الحادثة "لا تتعلق بأي عمل قتالي"، نافياً وقوع أي أضرار في منظومة الدفع الخاصة بالسفينة أو خروجها عن الخدمة.

ورغم تأكيد واشنطن -في البداية- أن الحاملة لا تزال تعمل بكامل جاهزيتها العملياتية، فإن التقارير الأخيرة تشير إلى أن حجم الأضرار والوقت الذي استغرقه إخماد النيران استوجبا نقلها لإتمام الإصلاحات الفنية.

و"جيرالد فورد" هي واحدة من حاملات الطائرات الموجودة في الترسانة الأميركية، ويمثل وجودها في المنطقة جزءاً من إستراتيجية الردع الأميركية في ظل التوترات المتصاعدة في الممرات المائية بالشرق الأوسط.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية إخراج "أبراهام لينكولن -أكبر سفينة حربية أمريكية- من الخدمة"، وقال إن "الحاملة لاذت بالفرار" في حين نفت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) هذا الإعلان بشكل كامل .