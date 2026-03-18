"جيرالد فورد" تنسحب نحو اليونان ومغردون يشككون في السبب المعلن

كشف مسؤولون أمريكيون أن حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس جيرالد فورد" ستغادر مؤقتا مسرح العمليات العسكرية ضد إيران من البحر الأحمر، وتتجه إلى خليج "سودا"، في جزيرة كريت اليونانية لعمليات إصلاح، دون تحديد المدة التي ستتوقف فيها الحاملة.

وأشار الإعلام الأمريكي إلى أن الأضرار التي خلفها الحريق أكثر من تلك التي أعلن عنها الجيش، بينما قال مسؤول أمريكي إن 200 بحار تلقوا العلاج من إصابات ناجمة عن الدخان بسبب اندلاع الحريق؛ كما استغرق إخماد الحريق ساعات، وأثّر في حوالي 100 سرير.

وكان الجيش الأمريكي قد أعلن اندلاع حريق في الحاملة بغرف الغسيل الرئيسية، نافيا أن يكون السبب مرتبطا بأي عمليات قتالية.

وحتى الآن دخلت الحاملة "فورد" شهرها العاشر في البحر دون توقف، متجاوزة المدة الطبيعية المحددة بستة أشهر فقط، وقد اتجهت إلى الشرق الأوسط بعد مشاركتها في عملية فنزويلا، وكان من المفترض أن ترسو في فرجينيا للصيانة، لكنها عجلت للمشاركة في الحرب على إيران.

وقد تؤثر فترات الانتشار الطويلة على جاهزية الحاملة، التي يبلغ طاقمها 5 آلاف بحار، بعضهم انزعج وبعضهم هدد بالاستقالة.

تعليقات

وعلق مغردون بمواقع التواصل الاجتماعي على انسحاب حاملة الطائرات الأمريكية إلى ميناء يوناني في ظل استمرار الحرب مع إيران. ورصدت حلقة (2026/3/18) من برنامج "شبكات" بعض التعليقات.

فقد استغرب حيدر حجم الحريق الذي وقع في الحاملة "فورد" قائلا:

" هل من المعقول حاملة طائرات تعمل بالوقود النووي مثل هذه ليس فيها نظام مضاد الحريق يعمل بشكل أوتوماتيك. وما هو التماس الكهربائي الذي يشعل حريق بهذا الحجم.. كيف بصواريخ وطوربيدات لا تؤثر في الحاملة وتماس كهربائي يعمل كل هذا العمل" بواسطة

أما زهير فقال إن الحريق هو للتغطية على الفشل وكتب:

" زعموا أن حريقا صغيرا تمت السيطرة عليه ليهربوا من فشلها في المهمة" بواسطة

وبدوره شكك محمد في الحادث، وقال:

"ما نوع الحريق هذا الذي يجعل أسطورة الجيش الأمريكي تهرب من المواجهة للصيانة" بواسطة

وغرّد ياسو على مسألة التململ داخل الحاملة فورد، قائلا:

"واضح أن الجنود على الحاملة في حالة غضب ورفض لاستمرارهم في الخدمة فترة طويلة، حيث كانت الحاملة موجودة في حصار فنزويلا" بواسطة

يذكر أن الحريق لم يكن المشكلة الوحيدة التي عانت منها الحاملة فورد، فقبل ذلك عانت من مشاكل كبيرة في نظام الصرف الصحي وانسداد المراحيض أثناء توجهها للمشاركة في العملية ضد إيران.

وتشير تقارير حكومية إلى أن نظام الصرف الصحي في حاملة الطائرات الأمريكية يتعرض لانسدادات متكررة، وغير متوقعة.