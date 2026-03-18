بنيران إسرائيلية.. شاهد لحظة نسف مبنى كامل في بيروت

بثت الجزيرة مشاهد مباشرة توثق لحظة استهداف الجيش الإسرائيلي مبنى سكنيا في منطقة الباشورة في قلب العاصمة اللبنانية بيروت، مما أدى إلى انهياره وتسويته بالأرض بالكامل.

وتظهر الصور تصاعد أعمدة دخان كثيفة غطت سماء المنطقة إثر الغارة العنيفة التي نفذتها طائرات الاحتلال في ساعات الصباح الأولى، بعد نحو ساعة ونصف ساعة من صدور أوامر إخلاء إسرائيلية للسكان.

وكان جيش الاحتلال أصدر إنذارا عند الساعة الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي، زاعما أن المبنى يقع بالقرب من منشأة تابعة لحزب الله.

وأفادت مراسلة الجزيرة بأن قوة الانفجار سُمعت بوضوح في محيط الضاحية الجنوبية، مشيرة إلى أن الاستهداف هذه المرة لم يقتصر على شقة محددة كما جرت العادة في استهدافات سابقة لعمق العاصمة، بل شمل البناء بأكمله، وسط مخاوف من وقوع إصابات بين المدنيين.

ومنطقة الباشورة من الأحياء السكنية المكتظة في بيروت، ويمثل هذا القصف تصعيدا إضافيا كونه استهدف مبنى كان قد تعرض لغارتين قبل نحو 5 أيام.

ورغم تحذيرات الإخلاء، فإن طبيعة الاستهداف الشامل للبناية وتوقيته المفاجئ في وقت متأخر يكون فيه معظم السكان نياما، يثيران القلق بشأن السلامة العامة في المناطق المدنية التي يدّعي الاحتلال وجود مراكز عسكرية بداخلها، وفقا لمراسلة الجزيرة في بيروت.