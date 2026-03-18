بعد تهديدات ترمب.. رئيس كوبا يتوعد بـ"مقاومة منيعة"

تعهد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، بمقاومة منيعة ردا على التهديدات المتكررة من الرئيس دونالد ترمب بالاستيلاء على البلاد، وذلك في تصريحات تأتي مع عودة خدمة الكهرباء بعد انقطاع دام 29 ساعة في ظل الحصار النفطي المستمر الذي تعاني منه هافانا.

وانتقد كانيل في بيان على منصة "إكس" تهديدات ترمب لبلاده، مؤكدا أنه في مواجهة أسوأ السيناريوهات، تملك كوبا ضمانة واحدة وهي أن "أي معتدٍ خارجي سيواجه مقاومة منيعة".

وصعد الرئيس الأمريكي من تصريحاته ضد كوبا ذات الحكم الشيوعي، وقال الاثنين الماضي إن بوسعه فعل أي شيء يريده بها، ملوحا بـالاستيلاء عليها.

عودة الكهرباء

من ناحية أخرى، أعادت السلطات الكوبية توصيل شبكتها الكهربائية أمس الثلاثاء بعد تشغيل أكبر محطة لتوليد الطاقة تعمل بالوقود، وفق ما نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين في قطاع الطاقة.

وأشار المسؤولون إلى أن استئناف الكهرباء وضع حدا لانقطاعها على مستوى البلاد الذي استمر أكثر من 29 ساعة في ظل حصار أمريكي يهدف إلى قطع إمدادات الوقود عن الجزيرة.

وتسبب انقطاع الكهرباء في إغراق ‌10 ملايين نسمة في الظلام خلال الليل، ويقول مسؤولون إن نقص الكهرباء قد يستمر بسبب عدم توليد ما يكفي من الكهرباء جراء قطع مبيعات النفط عن كوبا.

ولم تحدد السلطات الكوبية سبب انقطاع الكهرباء في أنحاء البلاد يوم الاثنين الماضي، الذي يعد أول انهيار من نوعه في الخدمة منذ أن قطعت واشنطن إمدادات النفط الفنزويلي عنها وهددت ‌بفرض ‌رسوم جمركية على الدول التي تشحن الوقود إلى البلاد التي تعد أكبر جزر البحر الكاريبي.