المرشد الإيراني: قتلة لاريجاني سيدفعون الثمن قريبا

قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي اليوم الأربعاء إن قتلة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني "سيدفعون الثمن قريبا"، فيما صرح رئيس البرلمان الإيراني علي قاليباف تعقيبا على اغتيال إسرائيل لاريجاني وقادة إيرانيين آخرين بأن "معادلة العين بالعين ترسخت".

وذكر المرشد الإيراني الجديد في بيان له نشره الإعلام المحلي، وهو الثاني منذ توليه قيادة البلاد، أن "اغتيال العدو لعلي لاريجاني يظهر أهمية شخصيته وكراهية أعداء الإسلام له".

وقد أصيب مجتبى خامنئي في الضربة التي قتلت والده المرشد السابق علي خامنئي، ولم يظهر علنا منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي.

وأشاد مجتبى بلاريجاني قائلا إنه كان "ذا خبرات واسعة في مختلف المجالات السياسية والعسكرية والأمنية والثقافية"، و"عمل على مدى 5 عقود في مختلف مستويات النظام ما جعله شخصية بارزة".

اغتيال قائد الباسيج

واعتبر المرشد الإيراني أيضا أن اغتيال قائد قوات التعبئة الشعبية شبه العسكرية "الباسيج" غلام رضا سليماني "تذكير بأهمية قوات الباسيج وبخوف العدو من مواجهتها".

من ناحية أخرى، قال رئيس البرلمان الإيراني تعقيبا على اغتيال تل أبيب عددا من القيادات السياسية والأمنية الإيرانية إن "معادلة العين بالعين ترسخت وبدأ مستوى جديد من الصراع"، وأضاف أن اغتيال المسؤولين لن يغلق مسار التقدم في إيران لأن النظام لا يقوم على الأفراد على حد قوله.

وأكد قاليباف أن الشعب الإيراني "أحبط مخططات العدو الذي يريد إخفاء هزائمه بمهاجمة البنية التحتية، وهذا انتحار له".

وفي سياق متصل، نشر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تدوينة على حسابه في منصة إكس تؤكد اغتيال وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل خطيب.

كما ندد الرئيس الإيراني بشدة باستهداف إسرائيل للبنية التحتية للطاقة في بلاده، وقال إن هذه الخطوة "لن تحقق أي مكسب للعدو الصهيوني الأمريكي وداعميه بل ستعقد الأوضاع".

عراقجي يوجه رسالة للأوروبيين

وعلى الصعيد الدبلوماسي، قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن الوزير عباس عراقجي بحث في اتصال مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وحذر عراقجي المسؤولة الأوروبية بأن أي دعم للحرب الأمريكية الإسرائيلية على بلاده "يعد تواطؤا في الجرائم المرتكبة ضد شعبنا"، وانتقد وزير الخارجية الإيرانية ما وصفه بـ "النهج المزدوج" لبعض الدول الأوروبية تجاه الحرب.

وأوضحت الخارجية الإيرانية أن الوزير عراقجي قال لكالاس إن "على الاتحاد الأوروبي الضغط على المعتدين لوقف عدوانهم العسكري بدلا من اتخاذ مواقف غير مسؤولة".