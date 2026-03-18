الكرملين يندد باغتيال لاريجاني ويستنكر الغارات الأمريكية على إيران

ندد الكرملين، اليوم الأربعاء، باغتيال قادة إيرانيين في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، بعدما أعلنت طهران مقتل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن موسكو "تندد بشدة بأي عمل يستهدف إيذاء أو تصفية أعضاء قيادة إيران المستقلة ذات السيادة، وكذلك قادة الدول الأخرى"، مؤكدا رفض بلاده لمثل هذه العمليات.

وجاءت تصريحات الكرملين عقب تأكيد السلطات الإيرانية مقتل لاريجاني الذي قالت إسرائيل إنها استهدفته بغارة على طهران ليلة الثلاثاء. وشغل لاريجاني سابقا منصب مستشار المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي.

حليف وثيق

وفي سياق متصل، انتقدت موسكو الغارات الجوية الأمريكية الإسرائيلية على إيران، التي تعد حليفا وثيقا لها، داعية إلى وقف فوري لإطلاق النار والشروع في مفاوضات لاحتواء التصعيد.

وفيما يتعلق بتقارير إعلامية تحدثت عن توسيع روسيا تعاونها العسكري مع طهران، بما في ذلك تبادل معلومات استخبارية وتقديم صور أقمار صناعية وتقنيات متطورة للطائرات المسيرة، نفى بيسكوف صحة تلك الأنباء، واصفا إياها بأنها "تضليل".

وأضاف أن "العديد من التقارير المنتشرة حول هذه الحرب لا تتعدى كونها معلومات غير دقيقة"، مشيرا إلى أن مسؤولين أمريكيين أكدوا بدورهم عدم امتلاكهم معلومات تدعم تلك المزاعم.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد تكهن -في تصريحات صحفية خلال الأيام القليلة الماضية- بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ربما يقدم المساعدة لإيران "بشكل طفيف"، ورجح أن يكون ذلك بمثابة رد على مساعدة الولايات المتحدة لأوكرانيا في حربها مع روسيا.

وعن الدور الروسي في الحرب الحالية، قالت مجلة فورين أفيرز الأمريكية -في مقال لها- إن روسيا ظلت مكتوفة الأيدي في الغالب منذ بدء هذه الحرب.