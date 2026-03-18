الكاميرون تغير رئيس البرلمان بعد 34 عاما

انتخب البرلمان الكاميروني، أمس الثلاثاء، النائب تيودور داتوو رئيسا جديدا للجمعية الوطنية، ليخلف كافاي يغي جبريل الذي شغل المنصب منذ عام 1992، في أطول فترة رئاسة للغرفة التشريعية في تاريخ البلاد.

وكان داتوو، المنحدر من منطقة الغرب، يشغل منصب نائب رئيس الجمعية الوطنية، وجاء انتخابه بناء على قرار من اللجنة المركزية لحزب التجمع الديمقراطي الشعبي الكاميروني الحاكم، في خطوة اعتبرها مراقبون بداية مرحلة جديدة على رأس المؤسسة التشريعية، وإن كانت تحمل في طياتها استمرارا لنهج الحزب الحاكم تحت رعاية الرئيس بول بيا.

من جهته، أصبح جبريل، الذي انتُخب لأول مرة نائبا عام 1973، خلال العقود الماضية شخصية بارزة في المشهد السياسي الكاميروني، ورمزا للاستمرارية في مؤسسات الدولة. ويفتح رحيله عن المنصب بعد 34 عاما الباب أمام تساؤلات حول طبيعة التغيير الذي قد يشهده البرلمان.

وفي تعليق على الحدث، كتب المحامي والناشط الحقوقي نكنجو فيليكس أغبور على حسابه في فيسبوك أن انتخاب داتوو يمثل "اختبارا لمصداقية البرلمان واستقلاليته ودوره الحقيقي".

ويرى بعض المحللين أن التغيير في رئاسة الجمعية الوطنية، رغم أهميته الرمزية، لا يعني بالضرورة تحولا في موازين القوى داخل النظام السياسي، بل يعكس استمرار هيمنة الحزب الحاكم على المؤسسات التشريعية والتنفيذية.