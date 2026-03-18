السفارة الأمريكية في بغداد تتعرض لهجوم ثانٍ بمسيّرة خلال ساعات

تعرضت السفارة الأمريكية في بغداد -فجر اليوم الأربعاء- لهجوم جديد تزامنا مع انفجار دوَّى في العاصمة العراقية، وذلك بعد ساعات من هجوم آخر أسفر عن اندلاع حريق، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية ومصدران أمنيان.

وتصاعد دخان قرب السفارة بعد سماع الانفجار، وقال مسؤول أمني إن مسيّرة أصابت السفارة بشكل مباشر، دون أن يوضح ما إن كانت هناك أضرار.

وبحسب مسؤول أمني ثان، فقد سقطت المسيّرة قرب السياج الأمني للسفارة.

ولم يوضح المسؤول ما إن كانت المسيّرة سقطت داخل أو خارج حرم السفارة التي تمتد على مساحة شاسعة، وتقع في المنطقة الخضراء حيث البعثات الدبلوماسية والمقرات الحكومية والمؤسسات الدولية، لكن حريقا شوهد يندلع عند أطراف السفارة من جهة نهر دجلة، وفق الوكالة الفرنسية.

تصدي الدفاعات الجوية

وتصدّت الدفاعات الجوية في مجمع مطار بغداد الدولي لمسيّرة كانت تستهدف مركزا للدعم اللوجستي يتبع السفارة الأمريكية مساء أمس الثلاثاء، بحسب مصدر أمني.

وجاء ذلك بعد ساعات من هجوم بطائرة مسيّرة وصاروخ على السفارة، وفق مصدر أمني لفت إلى "فشل منظومة الدفاع الجوي في التصدي للمسيرة".

وأتى الهجومان على السفارة الأمريكية بعد تعرّضها -مساء الاثنين الماضي- للاستهداف مرتين، الأولى بأربعة صواريخ تم اعتراضها، والثانية بهجوم مشترك بطائرات مسيرة وصواريخ، استنادا إلى مصادر أمنية.

كذلك سقطت -يوم الاثنين- مسيّرة على سطح فندق يقصده دبلوماسيون دون أن تخلّف ضحايا، بحسب السلطات.

وفي بيان صدر مساء أمس الثلاثاء، أدان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان "تكرار الجماعات الخارجة عن القانون اعتداءها الآثم باستهداف مقر السفارة الأمريكية"، معتبرا "هذا العمل الإجرامي اعتداء إرهابيا صارخا على سيادة العراق وهيبته".

فصائل موالية لإيران

وأكّد المتحدث أنه "لن يكون هناك تردد أو تراجع في التصدي لأي طرف يحاول العبث بأمن العاصمة وباقي المدن العراقية، أو استغلال السلاح خارج إطار الدولة".

إعلان

وبُعيد بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران صباح 28 فبراير/شباط الماضي، امتدت الحرب إلى العراق فتتالت غارات على مقار لفصائل مسلحة موالية لطهران، وهجمات على المصالح الأمريكية، وضربات إيرانية على مجموعات كردية معارضة في شمالي البلاد.

ويوميا تتبنى فصائل عراقية موالية لإيران -ومنضوية ضمن ما يُعرف بـ"المقاومة الإسلامية في العراق"- هجمات بمسيّرات وصواريخ على "قواعد العدو" في العراق والمنطقة.

وفي بيان أمس الثلاثاء، اعتبرت "كتائب حزب الله" العراقية -وهي من أبرز هذه الفصائل- أن "سبب عدم استقرار العراق يكمن في الوجود الأمريكي الخبيث، ولن يتحقق إلّا بخروج آخر جندي أجنبي من الأراضي العراقية".

وأضافت "إما أن ينعم الجميع بالأمان أو يُحرم الجميع" منه.

وحمل البيان توقيع "أبو مجاهد العسّاف"، وهو البيان الأول الذي يصدر باسمه منذ تعيينه -الاثنين الماضي- مسؤولا أمنيا للكتائب خلفا لأبو علي العسكري الذي أعلنت مقتله من دون تحديد ظروف ذلك أو تاريخه.