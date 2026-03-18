الرياض تستضيف اليوم اجتماعا عربيا إسلاميا لبحث أمن المنطقة

أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن الرياض ستستضيف، مساء الأربعاء، اجتماعا وزاريا تشاوريا يضم وزراء خارجية عدد من الدول العربية والإسلامية، لبحث سبل دعم أمن المنطقة وتعزيز استقرارها.

وأوضحت الوزارة أن الاجتماع يأتي في إطار تكثيف التشاور والتنسيق بين الدول المشاركة حيال التطورات الإقليمية، في ظل التصعيد العسكري المتواصل في المنطقة.

وفي السياق، أعلنت وزارة الخارجية التركية أن وزير الخارجية هاكان فيدان سيشارك في الاجتماع المقرر انعقاده مساء اليوم.

ويأتي هذا اللقاء في وقت تشهد فيه المنطقة توترا متصاعدا، مع استمرار الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران منذ 28 فبراير/شباط الماضي، وما تبعها من ردود إيرانية استهدفت إسرائيل ومواقع تقول إنها مصالح أمريكية في عدد من دول المنطقة باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة، غير أن تلك الهجمات أسقطت قتلى وجرحى وألحقت أضرارا بأهداف مدنية، مما استدعى إدانات واسعة من الدول المستهدَفة بدعوى تهديد أمنها واستقرار المنطقة.

وخلال الساعات الماضية، أعلنت عدة دول خليجية، بينها السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر، اعتراض هجمات صاروخية وطائرات مسيّرة إيرانية، استهدفت مدنا ومنشآت حيوية.