نيويورك تايمز: حريق حاملة الطائرات "جيرالد فورد" استمر 30 ساعة

قال بحارة ومسؤولون عسكريون إن إخماد الحريق الذي اندلع على متن حاملة الطائرات الأمريكية "جيرالد آر فورد" استغرق أكثر من 30 ساعة الأسبوع الماضي في ظل العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران، والتي تدخل أسبوعها الثالث.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن تلك المصادر أن الحريق، الذي بدأ في قسم الغسيل الرئيسي، أجبر أكثر من 600 فرد على ترك أسرّتهم واللجوء للنوم على الأرض والطاولات، بينما تلقّى بحّاران علاجاً لإصابات غير خطرة، وسُجّلت حالات جراء استنشاق الدخان.

ووفقًا لمسؤولين اثنين، بدأ الحريق في فتحة تهوية مجفف ملابس في مرافق غسيل الملابس بالسفينة، وانتشر بسرعة، مشيرين إلى أن البحارة كافحوا الحريق لأكثر من 30 ساعة.

وأفاد مسؤولون في البحرية الأمريكية للصحيفة، بأن حاملة الطائرات "فورد" تشهد عمليات طيران على مدار الساعة، حيث يعد الحريق أحدث حلقة في سلسلة من مشاكل الصيانة التي واجهتها "فورد"، أحدث حاملة طائرات في بحرية الولايات المتحدة.

وكان الجيش الأمريكي أعلن الخميس الماضي اندلاع الحريق على متن الحاملة في غرف الغسيل الرئيسية، نافيا أن يكون السبب مرتبطا بأي عمليات قتالية.

وكشف حينها أن بحاران أصيبا بجروح غير خطيرة، مشيرا إلى أن "فورد" التي حاليًا في البحر الأحمر لدعم "عملية الغضب الملحمي" ضد إيران لم يلحقها أي ضرر بنظام الدفع وتعمل بكامل طاقتها.

أطول فترة انتشار

وتدخل حاملة الطائرات "فورد" شهرها العاشر في الخدمة المتواصلة بعد وصولها إلى الشرق الأوسط قادمة من منطقة الكاريبي، إذ كان على متنها 4500 بحار وطيار مقاتل، في البحر الأبيض المتوسط في 24 أكتوبر/تشرين الأول بعد إبحارها إلى منطقة البحر الكاريبي لتعزيز حملة الضغط التي شنها الرئيس دونالد ترامب على الزعيم الفنزويلي نيكولاس مادورو قبل اعتقاله.

ومع دخول انتشارها شهره العاشر، فإن "فورد" في طريقها لتحطيم رقم قياسي يعود لفترة ما بعد حرب فيتنام إذا بقيت في البحر حتى منتصف أبريل/نيسان، وقد تم إبلاغ الطاقم باحتمال تمديد بقائهم حتى مايو/أيار المقبل، ما يعني عاماً كاملاً في البحر، أي ضعف مدة الانتشار المعتادة.

ويحذّر خبراء البحرية من أن طول فترات الانتشار تُنهك السفن وطاقمها، خصوصاً مع استمرار "فورد" بتنفيذ عمليات طيران على مدار الساعة، إلى جانب أن الضغط التشغيلي أدى إلى تأجيل فترة صيانة شاملة كانت مقررة مطلع العام.

ومع قرب وصول السفينة إلى حدود قدراتها، يستعد الأسطول الأمريكي لإرسال حاملة الطائرات "جورج إتش. دبليو. بوش" إلى المنطقة لتكون بديلاً محتملاً، وفق نيويورك تايمز.