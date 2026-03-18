الأزهر يطالب إيران بوقف فوري وغير مشروط لاعتداءاتها على دول عربية وإسلامية

دعا الأزهر إيرانَ إلى الوقف الفوري -ودون قيد أو شرط- لما وصفه باعتداءاتها غير المبررة على دول عربية وإسلامية، محذرا من تداعياتها الخطيرة على أمن المنطقة وأرواح المدنيين.

وقال الأزهر -في بيان له أمس الثلاثاء- إنه "يدين بشدة استمرار الاعتداءات الإيرانية غير المبررة على جيرانها"، موضحا أن الدول المستهدفة تشمل دول الخليج، ممثلة في الإمارات والبحرين وقطر والكويت والسعودية وسلطنة عُمان، إضافة إلى عدد من الدول العربية ودول الجوار، من بينها الأردن والعراق وتركيا وأذربيجان.

وطالب الأزهر الجمهورية الإسلامية الإيرانية "بحسبانها دولة وجارة مسلمة، باتخاذ قرار فوري يمليه الإسلام وتفرضه شريعته، يقضي بوقف الاعتداءات على الدول العربية والإسلامية الشقيقة دون قيد أو شرط، واحترام سيادتها الكاملة وعدم المساس بأراضيها، صونا لأرواح الأبرياء الذين لا ذنب لهم في هذه الصراعات".

وأكد أن "استهداف المناطق السكنية والمطارات والمستشفيات ومنشآت الطاقة في دول لم تكن طرفا في أي نزاع يمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني، وخروجا صريحا على مبادئ الإسلام التي توجب حماية الأرواح والممتلكات وحفظ كرامة الإنسان".

توسيع رقعة الصراع

وشدد الأزهر على أن هذه الانتهاكات تفرض على إيران وقف اعتداءاتها العسكرية على دول الخليج ودول الجوار، والكف عن أي تصعيد إضافي من شأنه توسيع رقعة الصراع، داعيا في الوقت ذاته إلى العمل الجاد لإنهاء الأزمة، حقنا لدماء المدنيين وصونا لأمنهم واستقرارهم، واحتراما لمبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام القانون الدولي وسيادة الدول.

كما دعا الأزهر المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وقف الحرب، وتغليب صوت الحكمة والحوار، ومنع اتساع دائرة الصراع، حفاظا على أمن المنطقة واستقرارها وحماية أرواح المدنيين الأبرياء.

وأعرب عن تعازيه وتضامنه مع أسر القتلى والضحايا في الدول الشقيقة، مؤكدا ضرورة تجنيب شعوب المنطقة ويلات الحروب والصراعات.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تتعرض دول الخليج لهجمات إيرانية بصواريخ وطائرات مسيّرة في إطار ما تقول طهران إنه "رد عسكري على الهجمات الأمريكية الإسرائيلية"، التي أدت إلى ما لا يقل عن 1332 قتيلا، بينهم 202 طفل و223 سيدة، إضافة إلى أكثر من 15 ألف جريح.

وتقول إيران إنها لا تستهدف دولا بعينها، بل القواعد الأمريكية في المنطقة، غير أن هذه الهجمات تسببت في أضرار بمنشآت مدنية في دول الخليج، بينها مطارات وموانئ ومبانٍ مختلفة بعضها سكني.

وأعلنت الدول الخليجية المستهدفة إدانتها لتلك الهجمات التي شملت أراضيها، مؤكدة حقها في اتخاذ كافة الإجراءات للرد على العمليات التي تستهدفها.