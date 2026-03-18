إيران تعدم متهما بالتجسس لصالح "الموساد" مع اتساع الحرب وثغراتها الأمنية

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية -اليوم الأربعاء- تنفيذ حكم الإعدام بحق شخص أدين بالتجسس لصالح إسرائيل، في وقت تتسع فيه دائرة الحرب التي كشفت عن ثغرات أمنية عميقة داخل إيران.

وذكرت وكالة "ميزان" للأنباء، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، أن السلطات أعدمت رجلا متهما بالتجسس لصالح إسرائيل يدعى كوروش كيواني.

وأضافت الوكالة أن كيواني أدين "بتزويد جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) بصور ومعلومات عن مواقع مهمة في إيران".

وتنخرط إيران وإسرائيل في "حرب ظل" مستمرة منذ عقود، نفذت طهران خلالها إعدامات بحق عديد من الأشخاص الذين اتهمتهم بالارتباط بالموساد وتسهيل عملياته داخل البلاد.

وخلال الأشهر الأخيرة، أعلنت السلطات الإيرانية تنفيذ سلسلة اعتقالات وأحكام بالإعدام بحق أشخاص أدينوا بالتجسس لصالح إسرائيل، كما أقر البرلمان الإيراني في أكتوبر/تشرين الأول الماضي قانونا جديدا يشدد العقوبات على المتهمين بالتعاون مع أجهزة استخبارات أجنبية، لا سيما الأمريكية والإسرائيلية.

وتدخل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أسبوعها الثالث مخلفة ما لا يقل عن ألفي قتيل، دون نهاية قريبة تلوح في الأفق.

وكانت شرارة هذه المواجهة قد انطلقت في 28 فبراير/شباط الماضي، وأودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد الإيراني السابق علي خامنئي الذي قتل في بداية الحرب وعدد من المسؤولين الأمنيين.

وكشفت الحرب الحالية والسابقة في يونيو/حزيران الماضي عن ثغرات أمنية في إيران، مع توالي عمليات اغتيال قادة وعلماء إيرانيين.