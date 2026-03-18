لبنان.. جسور الليطاني أهداف لإسرائيل وحزب الله يخوض مواجهات في الخيام

قُتل 12 شخصا على الأقل، اليوم الأربعاء، جراء غارات إسرائيلية مكثفة على العاصمة اللبنانية بيروت، نجم عنها كذلك تدمير مبنى من 10 طوابق، في حين تواصل القصف الجوي والمدفعي بمناطق مختلفة، بالتزامن مع إنذارات متجددة للسكان بالإخلاء، وإعلان الجيش الإسرائيلي عزمه استهداف جسور على نهر الليطاني.

وأفاد مراسل الجزيرة، مساء اليوم، بتعرض بلدة سحمر في منطقة البقاع شرقي البلاد إلى غارة إسرائيلية، في حين تعرض محيط بلدة كفرشوبا جنوبي لبنان إلى قصف مدفعي إسرائيلي.

وخلال 8 ساعات، استهدفت إسرائيل 4 مبان في أحياء يقطنها عدد كبير من السكان بالعاصمة بيروت، في حين ذكرت قناة المنار التابعة لحزب الله أن مدير البرامج السياسية بها، محمد شري، قُتل مع زوجته في إحدى الغارات في حي زقاق البلاط.

وفي جنوب لبنان، قالت وسائل إعلام حكومية إن غارة إسرائيلية استهدفت محطة وقود، وأودت غارة أخرى بحياة عضو في مجلس بلدية.

ونقلت الوكالة الوطنية ‌للإعلام ‌اللبنانية الرسمية عن وزارة الصحة قولها إن 4 أشخاص قُتلوا في غارة جوية على مدينة بعلبك في شرق لبنان، فيما قُتل 10 أشخاص في غارات جوية على 3 مواقع مختلفة في الجنوب.

وزعم الجيش الإسرائيلي أن الضربات الاستباقية أضعفت هجوم ‌حزب الله، وأنه أكمل موجة من الضربات خلال الليل استهدفت البنية التحتية للحزب في لبنان.

عزل جنوب نهر الليطاني

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي الأربعاء غارة قرب جسر القاسمية المقام على نهر الليطاني جنوبي لبنان، وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن فرق دفاع مدني تعمل على ردم حفرة أحدثتها الغارة أمام الجسر.

ووفق وكالة الأناضول، فإن إسرائيل تستهدف الجسور الخشبية والحديدية على النهر، لعزل مناطق جنوبي الليطاني عن شماله.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن -في وقت سابق الأربعاء- عزمه استهداف جسور على نهر الليطاني.

ونشر المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، عبر منصة إكس، بيانا وجّه فيه تحذيرا عاجلا إلى اللبنانيين في جنوبي البلاد بمهاجمة جسور على النهر.

وادعى أدرعي وجود نشاط لحزب الله ونقل عناصر من الحزب إلى جنوبي لبنان برعاية السكان المدنيين، كما جدد إنذاره للبنانيين في مناطق جنوب نهر الزهراني بإخلاء منازلهم والتوجه إلى شمال النهر.

معارك في الجنوب

في غضون ذلك، أعلن حزب الله تصدّيه لمحاولة تقدم لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط معتقل الخيام جنوبي لبنان، في حين قال إنه استهدف بصليّات صاروخية تجمعات لجنود إسرائيليين في مشروع الطيبة، وحقق إصابات في صفوف جيش الاحتلال.

وذكر الحزب في بيانات متفرقة أنه استهدف تجمعا لجنود الاحتلال في منطقة الخانوق بقرية عيترون الحدوديّة، وتجمعا آخر في منطقة النبعة القديمة بقرية العديسة، وتجمعا ثالثا في تلّة الخزّان بالعديسة.

وكان حزب الله أعلن تنفيذ عمليات عدة بعد منتصف الليل، استهدفت مواقع عسكرية إسرائيلية وجنودا إسرائيليين ومستوطنات، ضمن عملية "خيبر 1" التي أعلنها أمس الثلاثاء.

وقال الحزب إنه قصف منظومة الدفاعات الجوية في موقع معالوت ترشيحا، واستهدف بصواريخ نوعية قاعدة حيفا البحرية ومقر وحدة المهام البحرية الإسرائيلية الخاصة شايطيت 13 بقاعدة عتليت.

ومطلع مارس/آذار الجاري وسّعت إسرائيل عدوانها على لبنان، بعد أن بدأت واشنطن وتل أبيب في 28 فبراير/شباط الماضي حربا ضد إيران.

وبلغ عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان 912 قتيلا، بينهم 111 طفلا و67 سيدة، فضلا عن 2221 جريحا منهم 334 طفلا و375 سيدة، وكذلك مليون و49 ألفا و328 نازحا، وفقا للسلطات اللبنانية.