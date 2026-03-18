مسؤول يكشف أعداد المصابين في صفوف القوات الأمريكية منذ بدء الحرب على إيران

كشف مسؤول أمريكي -لشبكة "إن بي سي" (NBC)- إصابة أكثر من 200 جندي أمريكي منذ انطلاق الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وذلك مع دخول المواجهة أسبوعها الثالث.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن المسؤول المطلع على سير العمليات، أن أكثر من 180 من الجنود المصابين قد تعافوا وعادوا بالفعل إلى أداء مهامهم العسكرية، في حين لا يزال 9 عسكريين يعانون من إصابات بجروح خطيرة، بعد تقديرات أولية لرويترز تحدثت عن 10 إصابات خطيرة.

ومنذ اندلاع المواجهة في 28 فبراير/شباط الماضي، قُتل 13 جنديا أمريكيا جراء الضربات الإيرانية التي استهدفت المصالح والقواعد العسكرية الأمريكية.

سلاح المسيّرات

وعلى صعيد الخسائر العسكرية التقنية، كشف مسؤول أمريكي لرويترز -تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته- تدمير نحو 12 طائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو-9 ريبر" (MQ-9 Reaper) خلال مجريات هذه الحرب.

وتعد طائرة "ريبر" -التي دخلت الخدمة في القوات الجوية الأمريكية قبل 16 عاما- من أهم الطائرات غير المأهولة في الترسانة الأمريكية، إذ تمتلك قدرة عالية على التحليق على ارتفاعات تصل إلى 50 ألف قدم لأكثر من 27 ساعة متواصلة.

وتستخدم هذه المسيرات -المجهزة بكاميرات ومستشعرات ورادارات متطورة- في مهام جمع المعلومات الاستخبارية، إضافة إلى إمكانية تزويدها بصواريخ "جو-أرض" لتنفيذ ضربات دقيقة.

وتدخل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أسبوعها الثالث مخلفة ما لا يقل عن ألفيْ قتيل، دون نهاية قريبة تلوح في الأفق.

وكانت شرارة هذه المواجهة قد انطلقت في 28 فبراير/شباط الماضي، وأودت بحياة مئات الأشخاص على رأسهم المرشد الإيراني علي خامنئي الذي قُتل في بداية الحرب، وعدد من المسؤولين الأمنيين.

وفي سياق ردها، تُواصل طهران توجيه ضربات بالصواريخ والمسيّرات باتجاه إسرائيل، كما تستهدف ما تقول إنها "مواقع ومصالح أمريكية" في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسقط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأهداف مدنية، مما استدعى إدانات واسعة من الدول المستهدَفة بدعوى تهديد أمنها واستقرار المنطقة.