شهدت منطقة تل أبيب الكبرى ليلا سقوط صاروخ انشطاري أُطلق من إيران، وأسفر عن مقتل شخصين وإلحاق دمار واسع بعدد من المواقع، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية.

ووثّقت مقاطع فيديو نقلتها القناة 12 الإسرائيلية ومنصات محلية لحظة سقوط الصاروخ الإيراني، حيث انشطر الصاروخ إلى عدد كبير من القنابل، ومن ثم انفجر على شكل وميض ضخم.

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي مقتل رجل وامرأة في السبعينيات من عمرهما، وإصابة آخرين في مدينة رامات غان جنوب تل أبيب، جراء هجومين صاروخيين من إيران.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن الضحيتين -اللذين يُرجّح أنهما زوجان- عُثر عليهما داخل غرفة السلم بعد دخول طواقم الإطفاء إلى المبنى المتضرر، مشيرة إلى أن الشقة لا تضم غرفة محصنة.

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية باندلاع حرائق وحدوث دمار كبير في محطة قطار بمنطقة تل أبيب الكبرى نتيجة سقوط شظايا ورؤوس متفجرة.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية وقوع دمار هائل في محطة قطار وسط تل أبيب، فيما أعلنت شركة سكك حديد إسرائيل تضرر بعض أرصفة محطة "تل أبيب سافيدور–مركز" بعد سقوط شظية، مما دفع إلى إيقاف حركة القطارات مؤقتا.

ومن جهته، قال مراسل الجزيرة إن حركة القطارات توقفت في منطقة تل أبيب الكبرى عقب الهجومين الصاروخيين، بينما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت إصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة في المنطقة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قوات الإنقاذ تواصل تمشيط المواقع التي تعرضت لأضرار جراء الصواريخ الإيرانية، في وقت تُواصل فيه طواقم الإسعاف البحث عن عالقين داخل مبان متضررة في رامات غان.