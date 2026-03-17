1000 هدف كل 24 ساعة.. حرب إيران تكسر كل قواعد الحروب الحديثة

شهدت الساعات الأولى من الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية حملة جوية غير مسبوقة، وصفت بأنها من بين الأعلى كثافة في تاريخ النزاعات الحديثة، سواء من حيث عدد الأهداف أو وتيرة الضربات اليومية.

وبحسب تقديرات مؤسسة "إير وورز"، فإن الساعات الـ 100 الأولى من العمليات شملت استهداف نحو 4 آلاف هدف، وهو رقم يتجاوز بشكل كبير حملات جوية استمرت أشهرا، بل وحتى سنوات.

وتيرة قصف مرتفعة

أعلن الجيش الأمريكي أنه نفذ أكثر من 2000 غارة خلال الأيام الأربعة الأولى، في حين كشف الجيش الإسرائيلي عن تدمير ما لا يقل عن 300 نظام دفاعي إيراني، وتنفيذ نحو 750 ضربة في طهران وحدها، إلى جانب استهداف مئات المواقع المرتبطة بمنظومات القيادة والسيطرة.

وفي الساعات 24 الأولى فقط، قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف نحو 500 هدف.

وبالاستناد إلى هذه المعطيات، يُقدّر أن إجمالي الأهداف التي ضربتها الولايات المتحدة وإسرائيل خلال الأيام الأربعة الأولى تجاوز 4 آلاف هدف، بمعدل يقارب 1000 هدف يوميا، مع استخدام أكثر من 5 آلاف قنبلة في نحو 2500 ضربة جوية.

تعكس هذه الأرقام وتيرة تصعيد لافتة، لكنها ترتبط أيضا بجملة من التحديات، أبرزها الامتداد الجغرافي الواسع لإيران، وتوزع بنيتها العسكرية، فضلا عن اعتماد طهران على إستراتيجية تفكيك القدرات العسكرية وتوزيعها لتقليل أثر الضربات.

مقارنة بحروب سابقة

ولفهم حجم هذه الحملة، يمكن مقارنتها بنزاعات حديثة:

في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عقب 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بلغ عدد الأهداف نحو 11 ألفا خلال 23 يوما، بمعدل يومي يقارب 478 هدفا، ونحو 1900 هدف في الأيام الأربعة الأولى.

أما في جولة التصعيد بين إسرائيل وحزب الله عام 2024، فقد بلغت الضربات في اليوم الأول نحو 1600 هدف، قبل أن يتراجع المعدل لاحقا إلى أقل من 300 هدف أسبوعيا.

وفي المواجهة بين إيران وإسرائيل في يونيو/حزيران 2025، سُجل نحو 900 هدف خلال 12 يوما، بمعدل يومي لم يتجاوز 75 هدفا.

خلال عملية "عاصفة الصحراء" عام 1991، نفذت نحو 2007 طلعات قتالية في اليوم الأول، بينها 800 استهدفت الدفاعات الجوية. وفي الحرب على أفغانستان عام 2001، بلغ المعدل اليومي في الأسابيع الأولى نحو 18 طلعة فقط.

أما غزو العراق عام 2003، فشهد في يومه الأول أكثر من ألف ضربة دقيقة، وهو ما يعادل نصف حجم الضربات المسجلة في اليوم الأول للحرب الحالية على إيران.