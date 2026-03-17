الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية لاريجاني وقائد الباسيج

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قضى على قائد قوات التعبئة الشعبية في إيران (الباسيج) غلام رضا سليماني، فيما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي أن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني استُهدف في غارة إسرائيلية.

وقالت تل أبيب إنها قضت على قائد قوات الباسيج "في ضربة جوية دقيقة نُفذت أمس داخل طهران بتوجيه استخباراتي من هيئة الاستخبارات العسكرية".

وحسب القناة 14 الإسرائيلية فإنه قتل مع غلام رضا سليماني عشرة قادة آخرون في الباسيج، بينهم نائبه.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن سليماني قاد الباسيج لست سنوات، ولعبت دورا رئيسيا في قمع الاحتجاجات حسب قوله.

وأضاف الجيش أن العملية تأتي ضمن سلسلة استهدافات طالت عشرات القادة العسكريين الإيرانيين، مشيرا إلى أن الاستهدافات "ضربة إضافية لمنظومة القيادة والسيطرة الأمنية في إيران"، مع تأكيد مواصلة استهداف قيادات النظام.

غموض حول مصير لاريجاني

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إنه يتزايد الاعتقاد بمقتل علي لاريجاني، و"لا توجد فرصة لنجاته من الهجوم"، وأضافت القناة أن إسرائيل استهدفت لاريجاني في شقة سرية بالعاصمة الإيرانية طهران.

وقالت مراسلة الجزيرة نجوان سمري إن الاستخبارات العسكرية تقوم بالتحقق من نتائج الضربة الإسرائيلية التي استهدفت لاريجاني.

في المقابل، ذكرت وكالة مهر الإيرانية أنه سيتم نشر رسالة من لاريجاني في غضون دقائق قليلة.

تهديدات سابقة

وذكر المراسل أنه سبق أن وجهت الولايات المتحدة وإسرائيل تهديدات بتصفية باقي رموز القيادة السياسية في إيران عقب اغتيال المرشد علي خامنئي، وضمن هؤلاء الرموز الرئيس مسعود بزشكيان، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، ورئيس البرلمان علي قاليباف.

وقال مراسلة الجزيرة إن التحريض داخل إسرائيل على رموز القيادة السياسية في إيران تصاعد خلال الأيام الماضية، خاصة عقب ظهور لاريجاني في مسيرة يوم القدس في طهران، حيث اعتبر محللون وسياسيون إسرائيليون هذا الظهور مؤشرا على عدم تحقيق الأهداف العسكرية، ودعوا إلى توسيع عمليات الاغتيال لتشمل قيادات الصف الأول في إيران.

قيادات من حركة الجهاد

وفي سياق متصل، ذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي استهدف قبل أربعة أيام قادة في حركة الجهاد الإسلامي في منطقة قم وسط إيران، ويجري التحقق من نتائج الهجوم.

وأضافت القناة أن من بين المستهدفين أكرم العجوري رئيس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، ومحمد الهندي القيادي البارز في الحركة

وحسب المصدر نفسه فإن استهداف قيادات حركة الجهاد كان داخل مجمع تحت الأرض كان يُستخدم مقر لهم.

وقال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، اليوم الثلاثاء، إن الجيش حقق إنجازات نوعية خلال الليل في إيران، مشيرا إلى استهداف قيادات مرتبطة بعمليات من غزة والضفة الغربية داخل طهران.

وأضاف زامير، خلال جلسة تقييم أمني عقدها صباح اليوم الثلاثاء في هيئة الأركان العامة، أن الجيش يواصل استهداف القدرات العسكرية والصناعية الإيرانية وعناصر الحرس الثوري، إلى جانب عمليات ضد جهات مرتبطة بالساحة الفلسطينية.