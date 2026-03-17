هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول: استهدفنا لاريجاني الليلة الماضية

قالت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي إن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني كان من بين الأهداف التي هاجمها الجيش الإسرائيلي في إيران الليلة الماضية.

وأوردت وكالة رويترز عن الإعلام الإسرائيلي أن الجيش يتحقق مما إذا كان قد قتل لاريجاني، ولم يصدر أي تأكيد أو نفي من إيران.

وقال مراسل الجزيرة في طهران عمر هواش إنه لا تتوفر لحد الساعة معلومات عن استهداف لاريجاني، وأضاف أن طبيعة الأهداف التي طالتها الغارات الأمريكية والإسرائيلية في إيران خلال الساعات الأخيرة ليست واضحة لحد الآن.

وذكر المراسل أن سبق أن وجهت الولايات المتحدة وإسرائيل تهديدات بتصفية باقي رموز القيادة السياسية في إيران، وضمنهم الرئيس مسعود بزشكيان وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني ورئيس البرلمان علي قاليباف.

وفي سياق متصل، قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير اليوم إن الجيش الإسرائيلي "حقق إنجازات نوعية خلال الليل في إيران"، مشيرا إلى استهداف قيادات مرتبطة بعمليات من غزة والضفة داخل طهران.

وأضاف زامير، خلال جلسة تقييم أمني عقدها صباح اليوم الثلاثاء في هيئة الأركان العامة، أن الجيش يواصل استهداف القدرات العسكرية والصناعية الإيرانية وعناصر الحرس الثوري، إلى جانب عمليات ضد جهات مرتبطة بالساحة الفلسطينية.

وأوردت القناة 14 الإسرائيلية أن الجيش يفحص نتائج ضربة في طهران استهدفت رئيس الجناح العسكري لحركة لجهاد الإسلامي أكرم العجوري، والقيادي السياسي في الحركة نفسها محمد الهندي.