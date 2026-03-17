مقتل 3 جنود لبنانيين بقصف إسرائيلي وعون يندد

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، مقتل 3 عسكريين وإصابة 4 آخرين، في غارتين إسرائيليتين استهدفتا دورياتهم في منطقتين بجنوب البلاد.

وأفاد الجيش، في بيان، بمقتل عسكريين اثنين جراء غارة استهدفتهما أثناء تنقلهما بواسطة دراجة نارية على طريق زبدين بمحافظة النبطية. وكان قد أفاد في بيان سابق، بمقتل عسكري وإصابة 4 آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفتهم في منطقة قعقعية الجسر بمحافظة النبطية أيضا.

من جانبه، ندد الرئيس اللبناني جوزيف عون بالقصف الإسرائيلي، وقال إن "استهداف الجيش اللبناني يتناقض مع الدعوات لتمكينه من بسط سلطة الدولة وحصر السلاح".

على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "على علم بالتقارير التي تفيد بإصابة عدد من جنود الجيش اللبناني نتيجة ضربة للجيش" الإسرائيلي.

وأضاف البيان أن "الحادثة قيد المراجعة"، مؤكدًا أن القوات الإسرائيلية تنفذ عمليات "ضد حزب الله ، وليس ضد الجيش اللبناني أو المدنيين اللبنانيين".

وبينما يحاول الجيش اللبناني النأي بنفسه عن الحرب، قُتل 3 جنود بقصف إسرائيلي في وقت سابق من هذا الشهر خلال عملية إنزال إسرائيلية في شرق لبنان.

على صعيد متصل، استهدفت غارة إسرائيلية اليوم منطقة قريبة من مطار بيروت في الضاحية الجنوبية بعد عدة غارات طالت المنطقة في وقت سابق، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

وأوضحت الوكالة أن الطيران الحربي الاسرائيلي "شن غارة هي الثالثة اليوم على الضاحية الجنوبية استهدفت طريق المطار القديم بالقرب من ملعب الأنصار في منطقة برج البراجنة" على مسافة قريبة من مطار بيروت الدولي.

وقد أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم، أن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل 912 شخصا، منذ بدء المواجهة العسكرية الجديدة، مضيفة أن 2221 آخرين أصيبوا بجروح وسط تقارير عن نزوح أكثر من مليون شخص منذ الثاني من مارس/آذار الماضي.