"ماذا يميز طفلي عن أطفال فلسطين؟".. رد أم إيرانية يثير التفاعل

أثار ردّ أم إيرانية على سؤال لمذيع حول كيفية توفير الماء الساخن لطفلها في ظل الحرب والبرد القارس، تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

وخلال مقابلة أُجريت معها في أحد الشوارع، قالت الأم إنها لا تفكر في هذه التفاصيل، مضيفة: "يعاني الأطفال الفلسطينيون هذه الظروف منذ أعوام، فما الذي يميّز طفلي عنهم؟ نحن نقاتل الآن ليعيش هؤلاء أيضا بكرامة وراحة".

وأضافت: "إذا انشغلنا الآن بتأمين الماء الساخن، فسيستمر العالم في الانحدار، وكان لا بدّ أن يقف أحد في وجههم ويوجّه لهم الضربات".

وسرعان ما انتشر المقطع المصوّر على نطاق واسع، كالنار في الهشيم، مخلّفا تفاعلا كبيرا بين النشطاء الذين أشادوا بموقف الأم واستحضارها لمعاناة أطفال فلسطين، في ظل الانتهاكات المستمرة التي يتعرضون لها من الاحتلال الإسرائيلي.

ووصف مدونون ردها بأنه "لافت ومؤلم"، إذ أعاد فتح جرح يعيشه أطفال غزة منذ أكثر من عامين، في ظل حرب إبادة متواصلة، أجبرتهم على العيش في خيام متهالكة تفتقر لأبسط مقومات الحياة.

وأشار ناشطون إلى أن كلمات الأم عكست حجم الفجوة بين معاناة الشعوب التي تعيش ويلات الحروب، وبين واقع دولي يكتفي بالمشاهدة، معتبرين أن استحضارها لمعاناة أطفال غزة في هذا التوقيت يحمل رسالة إنسانية تتجاوز الحدود والجغرافيا.

ورأى آخرون أن تفاعل الجمهور مع المقطع يعكس حالة تعاطف متزايدة مع ما يعيشه الفلسطينيون، خاصة الأطفال، في ظل استمرار القصف ونقص الغذاء والدواء، مؤكدين أن مثل هذه المواقف تسهم في إبقاء القضية حية في الوعي العالمي رغم محاولات تغييبها.

وتشن الولايات المتحدة وإسرائيل منذ 28 فبراير/شباط الماضي حربا على إيران أدت إلى مقتل المئات ومن بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي وعدد من كبار القادة العسكريين إضافة إلى تدمير مواقع عسكرية وقدرات صاروخية.

في المقابل، تواصل إيران شن هجماتها ضد إسرائيل بصواريخ باليستية ومسيرات، كما تستهدف مواقع عديدة في دول الخليج والأردن بهجمات خلّفت قتلى وجرحى وأضرارا في منشآت مدنية.