ماذا يعني ترمب بمواصلة الحرب حتى "إتمام المهمة"؟

تتصاعد الغارات الجوية على الأراضي الإيرانية، في وقت بات فيه مضيق هرمز الإستراتيجي يغلي تحت التوتر الدولي، في حين يؤكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن مهمته لم تُستكمل بعد وأن العمليات ستستمر حتى "إتمام المهمة".

وقال ترمب، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة استهدفت أكثر من 7 آلاف هدف عسكري وتجاري ودمرت كل القدرات الدفاعية والهجومية لإيران.

وعندما سُئل عن إمكانية إنهاء الحرب هذا الأسبوع، أجاب ترمب: "نعم"، لكنه أضاف أنه لن يفعل ذلك، وسيواصل المهمة إلى "حين إتمامها"، مؤكدا أن نهاية العمليات ستكون قريبة، وأن العالم سيكون بعدها أكثر أمنا.

وأوضح أن المستوى الأول من القادة الإيرانيين تم القضاء عليه، تلاه المستوى الثاني أثناء اجتماع اختيار المرشد الجديد، فيما يبقى المستوى الثالث "لم نعرف من هم بعد".

وفي هذا السياق، قالت مراسلة الجزيرة في واشنطن وجد وقفي، إن عبارة "إتمام المهمة" إشارة واضحة من ترمب إلى "التخلص من النظام الإيراني"، مستندة في كلامها إلى استمرار العمليات بما يشمل القيادة الإيرانية والمصانع العسكرية ومصانع الصواريخ والمسيّرات.

وأضافت المراسلة أن هذه الإستراتيجية تعكس إصرار الولايات المتحدة وإسرائيل على "تفكيك القيادة الإيرانية بالكامل وضمان حسم الصراع عسكريا".

وأوضحت أن ترمب يسعى لتشكيل تحالف دولي لتأمين مضيق هرمز وحماية مرور الناقلات النفطية، لكنّ معظم الدول الكبرى لم تستجب بعد، فيما سيتم الإعلان قريبا عن أسماء الدول التي تجاوبت.

ووفق وجد، فإن تأمين عبور الناقلات والسفن التجارية قرب المضيق لم يتحقق أمريكيا بعد، مما يبرز تحدِّيين أمام إدارة ترمب هما: مواصلة العمليات العسكرية لتحقيق "إتمام المهمة"، وضمان أمن المضيق في الوقت ذاته.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات واسعة على إيران، أسفرت عن مقتل وإصابة مئات الأشخاص، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي ووزير الدفاع وقائد الحرس الثوري وقادة عسكريون آخرون.

وتردّ طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات تجاه إسرائيل، إضافة إلى استهداف ما تصفها بأنها قواعد عسكرية ومصالح أمريكية في المنطقة.