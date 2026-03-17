حزب الله يطلق عمليات "خيبر 1" وإسرائيل ترصد صاروخا طويل المدى

قالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) إن حزب الله أطلق، مساء الثلاثاء، صاروخ طويل المدى باتجاه شمال إسرائيل على بعد 100كلم من الحدود اللبنانية، فيما أعلن حزب الله عن قصف 11 مستوطنة إسرائيلية ضمن عملية أطلق عليها اسم "خيبر 1".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن أكثر من 50 صاروخا في دفعة جديدة أُطلقت من لبنان واستهدفت مستوطنة كرمئيل والجليل الأعلى، فيما أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بإطلاق صفارات الإنذار في مناطق واسعة بشمال إسرائيل.

وقالت القناة 15 الإسرائيلية إن حزب الله أطلق عدة صواريخ أرض أرض باتجاه إسرائيل.

وأشارت صحيفة يديعوت أحرونوت إلى إصابة مبنى في كرمئيل بالجليل الأعلى، مؤكدة أنه يجري إنقاذ عدد من العالقين.

عملية "خيبر 1"

من جهته أعلن حزب الله، مساء الثلاثاء، أنه قصف بدفعات صاروخية كبيرة 11 مستوطنة إسرائيلية ضمن عملية "خيبر 1".

وأضاف الحزب في بيان أنه قصف قاعدة ميرون للمراقبة وإدارة العمليات الجوية وقاعدة "غيفع" للتحكم بالمسيّرات ومقر قيادة المنطقة الشمالية وقاعدة عين زيتيم وقاعدة عميعاد شمال بحيرة طبريا وقاعدة شمشون في موجة عمليات "خيبر 1".

وجاء البيان الأخير للحزب بعد ساعات من إعلانه استهداف بصلية صاروخية تجمعا لقوات إسرائيلية بخربة المنارة مقابل بلدة حولا جنوبي لبنان.

كما أعلن الحزب استهداف تجمع لجنود وآليّات جيش الاحتلال الإسرائيلي في جبل وردة في بلدة مركبا الحدوديّة بقذائف المدفعيّة.

غارات إسرائيلية على لبنان

وجدّدت اسرائيل الثلاثاء غاراتها الدامية على مناطق عدة في لبنان، بينها الضاحية الجنوبية لبيروت.

ونعى الجيش اللبناني ثلاثة من عناصره قتلوا بغارتين إسرائيليتين منفصلتين في جنوب لبنان.

من جهته أوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان أن إحدى غاراته "قيد المراجعة"، موضحا أن قواته تنفذ عمليات حزب الله و"ليس ضد الجيش اللبناني أو المدنيين اللبنانيين".

ومنذ بدء الحرب الأخيرة، أسفرت الغارات الإسرائيلية على لبنان عن مقتل أكثر من 900 شخص، بينهم 111 طفلا و38 عاملا صحيا، بينما أصيب 2221 آخرون على الأقل بجروح، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الثلاثاء.

وسجّل أكثر من مليون شخص أسماءهم على سجلات النازحين منذ الثاني من مارس/ آذار، وفق السلطات، يقيم أكثر من 130 ألف شخص منهم في أكثر من 600 مركز إيواء جماعي.