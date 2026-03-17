"إسرائيل تكذب وإيران لا تهددنا".. مسؤول استخباراتي عينه ترمب يستقيل بسبب الحرب

أعلن مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة جو كينت، اليوم الثلاثاء، استقالته من منصبه على خلفية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران قائلا إنه "لا يستطيع بضمير مرتاح تأييد تلك الحرب".

وفي رسالة إلى الرئيس دونالد تر مب نشرها على منصة إكس، قال المسؤول الأمريكي المستقيل إن "إيران لم تكن تشكل تهديدًا وشيكًا لأمتنا، ومن الواضح أننا بدأنا هذه الحرب بسبب ضغوط من إسرائيل وجماعات الضغط الأمريكية القوية التابعة لها".

وكان كينت، المرشح السياسي السابق ذو الصلات باليمين المتطرف، قد تم تثبيته في منصبه في يوليو/تموز الماضي بأغلبية 52 صوتا مقابل 44 في مجلس الشيوخ.

وبصفته رئيسًا للمركز الوطني لمكافحة الإرهاب، كان كينت مسؤولا عن تحليل التهديدات الإرهابية والكشف عنها.

وقبل انضمامه إلى إدارة ترمب، خاض كينت حملتين انتخابيتين غير ناجحتين للكونغرس في ولاية واشنطن.

كما خدم في الجيش الأمريكي، حيث شارك في 11 مهمة كجندي في القوات الخاصة (القبعات الخضراء)، ثم عمل في وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه).

ويعد كينت أول مسؤول أمريكي يستقيل على خلفية الحرب الأمريكية الإسرائيلية المتواصلة على إيران منذ 28 فبراير/شباط الماضي.