رافضا الحرب على إيران.. استقالة مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب بأمريكا

أعلن جو كينت، مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب في الولايات المتحد، استقالته اليوم الثلاثاء من نمنصبه ،على خلفية الحرب الأمريكية ـ الإسرائيلية على إيران قائلاً إنه "لا يستطيع بضمير مرتاح" تأييد تلك الحرب".

وفي رسالة إلى الرئيس تر مب نشرها على منصة "إكس" قال المسؤول الأمريكي المستقيل " إن إيرانلم تكن تشكل تهديدًا وشيكًا لأمتنا، ومن الواضح أننا بدأنا هذه الحرب بسبب ضغوط من إسرائيل وجماعات الضغط الأمريكية القوية التابعة لها".

وكان كينت، المرشح السياسي السابق ذو الصلات باليمين المتطرف، قد تم تثبيته في منصبه في يوليو/ تموز الماضي بأغلبية 52 صوتا مقابل 44.

وبصفته رئيسًا للمركز الوطني لمكافحة الإرهاب، كان كينت مسؤولاً عن وكالة مكلفة بتحليل التهديدات الإرهابية والكشف عنها.

وقبل انضمامه إلى إدارة الرئيس دونالد ترامب، خاض كينت حملتين انتخابيتين غير ناجحتين للكونغرس في ولاية واشنطن.

كما خدم في الجيش الأمريكي، حيث شارك في 11 مهمة كجندي في القوات الخاصة (القبعات الخضراء)، ثم عمل في وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه).

ويعد كينت أول مسؤول أمريكي يستقيل على خلفية الحرب الأمريكية ـ الإسرائيلية المتواصلة على إيران منذ 28 فبراير/شباط الماضي.