سماء الشرق الأوسط مزدحمة بالإمدادات.. تصاعد الشحن العسكري الأمريكي

كشف تحليل بيانات ملاحية أجرته وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة عن قفزة في رحلات الشحن العسكري الأمريكي إلى إسرائيل ووجهات أخرى في الشرق الأوسط، تجاوزت 306 رحلات خلال الفترة الممتدة من 27 فبراير/ شباط الماضي حتى 17 مارس/ آذار الجاري 2026، تزامنا مع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

واستند التحليل إلى تتبع رحلات طائرات الشحن العسكري التابعة لسلاح الجو الأمريكي عبر منصتي "فلايت رادار" و"ADS-B Exchange" المتخصصتين في تتبع حركة الطيران.

وبحسب النتائج التي توصل إليها تحليل الجزيرة، انطلقت النسبة الكبرى من هذه الرحلات من ألمانيا بواقع 274 رحلة تمثل نحو 90% من إجمالي الحركة المرصودة، تلتها المملكة المتحدة بـ19 رحلة، ثم إيطاليا بـ8 رحلات، كما ظهرت انطلاقات محدودة من اليونان وجيبوتي وبلغاريا.

وتعد قاعدة رامشتاين الجوية في ولاية راينلاند بالاتينات بألمانيا أكبر مركز للقوات الجوية الأمريكية في أوروبا، ومنصة رئيسية للنقل والإجلاء الطبي، وتقوم بمهام دعم العمليات العسكرية الأمريكية في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، بحسب الموقع الرسمي للقوات الجوية الأمريكية.

كما أظهر تحليل المسارات والوجهات أن 173 رحلة اتجهت نحو الشرق الأوسط دون أن تظهر بيانات التتبع وجهتها النهائية، نتيجة انقطاع الجزء الأخير من مسار الرحلة.

وفي المقابل، اتجهت 50 رحلة نحو إسرائيل، و34 رحلة نحو الأردن، و20 رحلة نحو السعودية، و16 رحلة نحو اليونان، و9 رحلات نحو الإمارات، في حين توزعت بقية الرحلات على وجهات أخرى.

ويكشف التوزيع الزمني للرحلات عن استمرار وتيرة الشحن العسكري المرتفعة طوال فترة الرصد، إذ سجل يوم 6 مارس/ آذار أعلى ذروة يومية بواقع 25 رحلة، تلاه يوم 15 مارس بواقع 24 رحلة، بينما استمرت الحركة اليومية بمعدلات مرتفعة نسبيا في معظم الأيام.

وبتحليل الأسطول الجوي المرصود، أظهرت البيانات هيمنة واضحة لطائرات بوينغ سي-17 إيه غلوب ماستر 3 التي نفذت 293 رحلة، بما يمثل نحو 95.7% من إجمالي الرحلات.

إعلان

كما شملت الحركة 6 رحلات لطائرات لوكهيد سي-5 إم سوبر غالاكسي، و7 رحلات لطرازات مختلفة من لوكهيد سي-130.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية لطائرة بوينغ سي-17 إيه غلوب ماستر 3 نحو 77.5 طنا وفقا لبيانات القوات الجوية الأمريكية، في حين تتجاوز حمولة لوكهيد سي-5 إم سوبر غالاكسي 127.5 طنا، وتصل حمولة طرازات لوكهيد سي-130 إلى نحو 19 طنا. وإذا أقلعت الطائرات بحمولتها الكاملة، فإن ذلك يمثل سقفا يتجاوز 23.5 ألف طن.

ويأتي هذا التحديث استكمالا لرصد سابق نشرته الوحدة في الأيام الأولى للحرب، خلال الفترة من 28 فبراير/ شباط حتى 12 مارس/ آذار، إذ وثق 214 رحلة شحن عسكري أمريكية نحو المنطقة.

وتظهر البيانات الجديدة ارتفاع العدد الإجمالي إلى 306 رحلة، بزيادة 92 رحلة عن الرصد السابق، مما يعكس استمرار تدفق الإمدادات الجوية الأمريكية بوتيرة مرتفعة خلال الأيام اللاحقة.

وتشهد التحركات العسكرية الأمريكية في المنطقة تصاعدا ملحوظا منذ اندلاع الحرب، مع اعتماد متزايد على الجسور الجوية لنقل الإمدادات والقوات والمعدات إلى قواعد متقدمة في الشرق الأوسط.