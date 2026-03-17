ترمب يشكو رفض الناتو المشاركة في الحرب

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الثلاثاء، رفض حلف شمال الأطسي (الناتو) ومعظم الحلفاء الانضمام إلى مهمة تأمين مضيق هرمز، مع استمرار الحرب على إيران معتبرا ذلك "خطأ فادحا".

وقال ترمب للصحفيين، أثناء استضافته رئيس وزراء أيرلندا مايكل مارتن في المكتب البيضاوي، "أعتقد أن حلف الناتو يرتكب خطأ فادحا.. عندما يقولون إن إيران كانت تشكل تهديدا، لكنهم لن يساعدونا.. أعتقد أنهم يرتكبون خطأ فادحا".

كما كتب ترمب، على منصته "تروث سوشيال" اليوم، "أبلغتْ معظم دول حلف الناتو الولايات المتحدة بأنها لا ترغب في التورط في عمليتنا العسكرية ضد النظام الإرهابي في إيران".

واشتكى ترمب من رفض الناتو الانضمام إلى الولايات المتحدة في الحرب، واصفا القرار بأنه "مخيّب للآمال وسيئ للشراكة".

كما انتقد ترمب بشدة عدم حصول الولايات المتحدة على الدعم "على الرغم من أن جميع الدول تقريبًا وافقت بشدة على ما نقوم به، وأنه لا يمكن السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي".

وأضاف "لست متفاجئا من موقفهم، لأنني لطالما اعتبرت حلف الناتو، الذي ننفق فيه مئات المليارات من الدولارات سنويا لحماية هذه الدول نفسها، طريقا ذا اتجاه واحد. سنحميهم، لكنهم لن يفعلوا شيئا لنا، خاصة في وقت الحاجة".

تلويح بالانسحاب من الناتو

وطرح ترمب فكرة انسحاب الولايات المتحدة من الحلف نتيجة لذلك، وقال "بالتأكيد هذا أمر يجب أن نفكر فيه. لست بحاجة إلى موافقة الكونغرس على هذا القرار"، مضيفا "ليس لدي أي شيء محدد في ذهني حاليا، لكنني لست متحمسا له تماما".

يُذكر أن الناتو حلف دفاعي وليس حلفا هجوميا، وقد صرح الحلف بأنه لا يخطط للتدخل في الحرب التي تقودها الولايات المتحدة ضد إيران.

ومع ذلك، فقد سبق وانتشرت قوات الناتو لمدة 18 عاما في أفغانستان، وساهمت حملة الناتو الجوية عام 2011 في الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي.

إعلان

وكان ترمب قد دعا سابقا أعضاء الحلف للمساعدة في تأمين شحنات النفط عبر مضيق هرمز الحيوي قبالة سواحل إيران، حيث توقفت حركة الملاحة تقريبا في أعقاب الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران والضربات الانتقامية التي شنتها طهران في جميع أنحاء المنطقة.

وأصبح مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الملاحية في العالم، محورا للحرب، وقد أدت اضطرابات الملاحة إلى ارتفاع أسعار النفط وزعزعة استقرار الأسواق.

وعلى الرغم من مناشدته السابقة، قال ترمب إن الولايات المتحدة لم تعد بحاجة إلى دعم حلفائها. وكتب "بسبب النجاح العسكري الذي حققناه، لم نعد بحاجة إلى مساعدة دول الناتو، ولم نرغب بها قط!"، مضيفًا أن هذا ينطبق أيضًا على اليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية.

وفي وقت لاحق، وفي بيان من البيت الأبيض، كرر ترمب أنه يشعر بخيبة أمل كبيرة تجاه حلفائه.