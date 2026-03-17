ترمب: رئيس أمريكي سابق تمنى ضرب إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في مناسبتين إن أحد الرؤساء السابقين للولايات المتحدة أخبره بأنه تمنى لو كان هو من قصف إيران، في حين نفى مساعدون لكل من باراك أوباما وبيل كلينتون وجورج بوش الابن وجو بايدن حدوث أي محادثات مؤخرا بين ترمب وبين هؤلاء الرؤساء.

وذكر الرئيس ترمب في تصريحات للصحفيين أمس الاثنين أنه تحدث لأحد الرؤساء الأمريكيين السابقين (لم يكشف عن اسمه)، وأن الأخير تمنى لو أنه أقدم على ما أقدم عليه ترمب من شن الحرب على إيران.

وعندما سأل أحد الصحفيين ترمب عن الرئيس السابق الذي كان يقصده، لم يُحدد ترمب هويته، ولكنْ قال إنه ليس جورج بوش، وامتنع عن الإجابة عندما سئل عما إذا كان الأمر يتعلق بكلينتون.

بيد أن الرئيس ترمب صرح للصحفيين أن هذا الرئيس السابق "ينتمي إلى حزب يعاني من متلازمة الهوس بترمب لكنه شخص ذكي يحبني وأنا أحبه"، وذلك في إشارة غير مباشرة للحزب الديمقراطي.

وتابع ترمب "لا أريد أن أُورطه في مشكلة، ويمكنني أن أسأله إذا كان يريد أن أكشف عن اسمه".

نفي رؤساء سابقين

في المقابل، نقلت قناة "إن بي سي" الأمريكية عن مساعد للرئيس الأسبق جورج دبليو بوش أنه لم يحدث أي تواصل بين بوش وترمب، كما قال مساعد للرئيس الأسبق بيل كلينتون للقناة نفسها إن الشخص الذي كان ترمب يشير إليه لم يكن كلينتون.

وصرح أحد مساعدي الرئيس الأمريكي الأسبق أوباما أنه لم تَجر أي محادثات في الفترة الأخيرة بين أوباما وترمب.

وأوردت "إن بي سي" عن مصدر مطلع أن الرئيس السابق الذي كان ترمب يشير إليه لم يكن جو بايدن.

وحسب القناة الأمريكية فإن البيت الأبيض لم يرُد لحد الساعة على طلب التعليق على نفي الرؤساء السابقين لحدوث أي محادثات بينهم وبين ترمب.