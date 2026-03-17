أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ موجات جديدة من الهجمات على إسرائيل ودول المنطقة، اليوم الثلاثاء، عقب إعلان تل أبيب اغتيال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني وقائد قوات الباسيج غلام رضا سليماني، دون أن تؤكد السلطات الإيرانية مقتلهما.

وقال الحرس الثوري "بدأنا مرحلة جديدة من الضربات المؤثرة على العدو الأمريكي الصهيوني في جميع أنحاء المنطقة"، مشيرا إلى أن الموجة 59 من الهجمات ضد عملية "الوعد الصادق 4" استهدفت بيت شيمش وتل أبيب والقدس المحتلة والقواعد الأمريكية في أربيل والمنطقة.

وقال التلفزيون الإيراني إن صاروخ "حاج قاسم" جرى إطلاقه لأول مرة في هذه الجولة ضمن عملية "الوعد الصادق 4".

في غضون ذلك، نقلت وكالة فارس الإيرانية عن مصدر مطلع قوله إن تقديرات طهران تشير إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب "خسر الحرب عسكريا"، وأنه "فوجئ بقدراتنا".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني مجيد موسوي إطلاق جولة شديدة من الضربات "القوية والساحقة ضد العدو الأمريكي والصهيوني، في جميع أنحاء المنطقة" بحسب وصفه، وأضاف "سنكسر شوكة غطرسة واستكبار العدو في الشوارع والساحات".

بدورها أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية انطلاق صفارات الإنذار في منطقة تل أبيب الكبرى ومناطق قرب القدس، وذلك بعد رصدها لعمليات لإطلاق الصواريخ باتجاه مناطق وسط إسرائيل.

كما أفاد مراسل الجزيرة بسماع دوي انفجارات ضخمة في منطقتي القدس ورام الله.

وقالت صحيفة "هآرتس" إن صاروخا انشطاريا تسبب بأضرار في عدة مواقع وسط إسرائيل، بينما أفادت "يسرائيل هيوم" بالإبلاغ عن سقوط شظية في منطقة مطار بن غوريون، وسقوط شظايا صاروخ اعتراضي في مدينة ريشون ليتسيون جنوب تل أبيب.

كما قالت القناة 12 الإسرائيلية إن دوي انفجار ضخم سُمع وسط إسرائيل إثر سقوط صاروخ في منطقة مفتوحة.

يُذكر أن هذه الهجمات الصاروخية جاءت بعد أن أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الثلاثاء مقتل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، في حين لم تؤكد السلطات الإيرانية النبأ.

كما أعلن كاتس مقتل قائد قوات الباسيج غلام رضا سليماني في ضربات نفذها سلاح الجو الإسرائيلي الليلة الماضية.

في مقابل ذلك أعلنت وكالة فارس سماع دوي انفجارات وتفعيل الدفاعات الجوية وسط طهران.

وقال مسؤول أمني كبير لأعضاء الحكومة الإسرائيلية إن "لدينا أهدافا لمهاجمتها في إيران لـ 6 أسابيع قادمة"، كما نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر قوله إن "أهدافنا قائمة، وهي ضرب منظومة الصواريخ والبرنامج النووي، وتهيئة ظروف تغيير النظام الإيراني".

من جانبه، قال وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني إن "العدو يحاول زعزعة أمن مواطنينا باستهداف المؤسسات المدنية مثل مراكز الشرطة".

وأضاف أن "على حكام المحافظات تعزيز الوجود الميداني لنقاط التفتيش ومعالجة مشاكل المواطنين".