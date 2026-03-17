العراق.. تجدد الهجمات على السفارة الأمريكية والسوداني يندد باستهداف الحشد الشعبي

أفاد مراسل الجزيرة -مساء الثلاثاء- بتجدد الهجوم على السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد وتفعيل منظومة الدفاع الجوي فيها، في حين ندد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بالهجمات التي أوقعت قتلى بين صفوف الحشد الشعبي.

وذكرت ‌مصادر أمنية أن صواريخ وطائرة مسيّرة متفجرة استهدفت السفارة الأمريكية في بغداد، مما أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار وسماع ⁠دوي انفجار قرب ⁠المجمع.

وأضافت المصادر أن ثلاث طائرات مسيّرة متفجرة على ⁠الأقل استهدفت أيضا منشأة دبلوماسية أمريكية ⁠قرب مطار بغداد ⁠الدولي، مما أدى إلى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي.

ولم تصدر السلطات العراقية على الفور أي بيان رسمي بشأن الانفجار.

في الوقت نفسه، أفاد مصدر أمني عراقي للجزيرة باستهداف فوج تابع للحشد العشائري بمنطقة الثرثار في محافظة الأنبار بضربة جوية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية عراقية أن موجة ⁠من الهجمات بالطائرات ⁠المسيّرة والصواريخ استهدفت السفارة الأمريكية في بغداد، ووصفت هذه الموجة بأنها الأكثر كثافة منذ ⁠بدء الهجمات، مع ⁠استخدام ما لا يقل عن ⁠5 طائرات مسيّرة.

في المقابل، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، تنفيذ 21 عملية ضد قواعد أمريكية خلال يوم واحد في البلاد والمنطقة، باستخدام صواريخ ومسيّرات.

استهداف الحشد الشعبي

من جهته، ندد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بالهجمات التي أوقعت قتلى وجرحى بين صفوف الحشد الشعبي.

كما جدد إدانته استهداف البعثات الدبلوماسية، واعتبرها محاولة إجرامية لزعزعة استقرار وأمن البلاد.

وليل الاثنين قُصفت مقار للحشد الشعبي بهجمات جوية في منطقة القائم بمحافظة الأنبار غربي العراق، ما أسفر عن 8 قتلى و10 جرحى، وفق حصيلة رسمية.

وأعلن الحشد الشعبي فجر الثلاثاء، تعرض نقطة لقواته في منطقة جرف النصر بمحافظة بابل وسط البلاد، لقصف جوي.

وتأتي الهجمات في ظل التصعيد العسكري المتواصل في المنطقة، بالتزامن مع الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران منذ 28 فبراير/شباط الماضي.

وأسفرت تلك الحرب، عن سقوط مئات القتلى، بينهم مسؤولون بارزون مثل المرشد الإيراني علي خامنئي ومسؤولين أمنيين.

وترد إيران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل، وكذلك نحو ما تصفه بقواعد ومصالح أمريكية في عدد من الدول العربية، وهو ما أدى في بعض الحالات إلى سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار بأعيان مدنية، الأمر الذي أدانته الدول المستهدفة وطالبت بوقفه فورا.