الرئاسي اليمني يتهم الحوثيين بقتل 8 مدنيين في حجة

اتهم رئيس المجلس الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، جماعة أنصار الله (الحوثيين) بالوقوف وراء هجوم خلّف مقتل 8 مدنيين بينهم أطفال وإصابة العشرات بمحافظة حجة شمال غربي البلاد الأحد الماضي.

وقالت وكالة سبأ الرسمية للأنباء، إن العليمي أجرى اتصالا هاتفيا بمحافظ حجة عبدالكريم السنيني، للاطلاع على تفاصيل ما وصفته بـ"الجريمة البشعة" باستهداف تجمع للمدنيين في مديرية حيران "بينما كانوا على مائدة الإفطار الرمضانية".

وأوضحت أن العليمي استمع إلى تقرير أولي حول آثار الهجوم، ووجّه بتقديم الرعاية الطبية للجرحى، والمساعدات اللازمة الضحايا.

وتتقاسم الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي السيطرة على محافظة حجة المطلة على البحر الأحمر والمحاذية للسعودية.

قلق وتنديد

من جهته عبر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، عن قلقه البالغ إزاء الهجوم، مشددا على ضرورة محاسبة المسؤولين عنه وجميع المدنيين في جميع الأوقات، وفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني.

من جهته، ندد التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية (22 حزبا ومكونا سياسيا)، بما سماه بالجريمة التي استهدفت تجمعا للمدنيين في منطقة تحت سيطرة الحكومة.

وطالب التكتل مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن بالتحرك الفوري والجاد لإلزام الحوثيين بوقف استهداف المدنيين وفتح تحقيق دولي مستقل وعاجل حول الهجوم.

كما أدان المركز الأمريكي للعدالة (غير حكومي) الهجوم، مشيرا إلى أن جماعة الحوثي قصفت منزل المواطن عادل الجنيد في محافظة حجة أثناء تجمع المدنيين لتناول طعام الإفطار.

ويشهد اليمن من حين لآخر اشتباكات متقطعة منذ انقضاء الهدنة الأممية، التي بدأت في أبريل/نيسان 2022 لمدة شهرين، وجرى تمديدها لفترتين متتاليتين بالمدة ذاتها، قبل أن تنتهي مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2022.