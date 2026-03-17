أخبار|إسرائيل

الخسائر البشرية المعلَنة لواشنطن وتل أبيب مع دخول الحرب أسبوعها الثالث

Members of the military carry a transfer case during a dignified transfer of the remains of six U.S. Army service members of the 103rd Sustainment Command, who were killed in Kuwait, Major Jeffrey O'Brien, Capitain Cody Khork, Chief Warrant Officer 3 Robert Marzan, Sergeant 1st Class Nicole Amor, Sergeant 1st Class Noah Tietjens and Sergeant Declan Coady, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, at Dover Air Force Base in Dover, Delaware, U.S., March 7, 2026. REUTERS/Nathan Howard
نقل توابيت تحوي رفات ستة من منتسبي قيادة الدعم الـ103 التابعة للجيش الأمريكي (رويترز)
Published On 17/3/2026
|
آخر تحديث: 04:48 (توقيت مكة)

حفظ

ارتفعت حصيلة القتلى والمصابين المعلنة بين الجنود الأمريكيين مع دخول الحرب على إيران أسبوعها الثالث، فيما أقرت إسرائيل بإصابة الآلاف نتيجة القصف المتواصل من جانب إيران ولبنان.

قتلى وجرحى أمريكيون في 7 أماكن

وأكد البنتاغون مقتل 13 جندياً أميركياً منذ انطلاق العمليات العسكرية في 28 فبراير/شباط الماضي، حيث سقط 7 منهم خلال الهجمات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت القواعد الأميركية، بينما لقي 6 آخرون حتفهم إثر تحطم طائرة عسكرية في العراق.

كما أعلن الجيش الأميركي -أمس الاثنين- ارتفاع عدد جرحى جنوده في المواجهات المستمرة مع إيران إلى نحو 200 مصاب، وذلك مع دخول الصراع أسبوعه الثالث، وسط استمرار تبادل الضربات الصاروخية والجوية في عدة جبهات بالمنطقة.

وأوضحت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) -في بيان لها- أن 10 من الجنود ما زالوا في حالة صحية خطيرة، فيما وُصفت باقي الإصابات بـ"الطفيفة".

وبينت القيادة أن الإصابات وقعت في أماكن عدة بالمنطقة هي البحرين، والعراق، والأردن، والكويت، والسعودية، والإمارات العربية المتحدة، وإسرائيل.

A combination image of undated photos shows U.S. Army Reserve Captain Cody A. Khork, 35, of Winter Haven, Florida, U.S. Army Reserve Sgt. 1st Class Noah Tietjens, 42, of Bellevue, Nebraska, U.S. Army Reserve Sgt. 1st Class Nicole Amor, 39, of White Bear Lake, Minnesota, and U.S. Army Reserve Sgt. Declan Coady, 20, of West Des Moines, Iowa, who were killed March 1, 2026, at the Port of Shuaiba, Kuwait during a drone attack. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. THIS IMAGE WAS PROCESSED BY REUTERS TO ENHANCE QUALITY, AN UNPROCESSED VERSION HAS BEEN PROVIDED SEPARATELY. REFILE - CORRECTING LOCATION FROM "DES MOINES" TO "WEST DES MOINES". TPX IMAGES OF THE DAY
جنود قتلى من الجيش الأمريكي بهجوم طائرة مسيّرة على ميناء الشعيبة بالكويت (رويترز)

خسائر إسرائيل وتكتم عسكري

وفي الجانب الإسرائيلي، أقرت خدمة الإسعاف الإسرائيلية بمقتل 12 شخصاً، سقط 9 منهم في ضربة صاروخية إيرانية استهدفت منطقة "بيت شيمش" قرب القدس، كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين في معارك جنوبي لبنان.

فيما كشفت وزارة الصحة الإسرائيلية حصيلة كبيرة من المصابين منذ الهجوم على إيران، إذ استقبلت المستشفيات 3369 مصاباً، بينهم 142 حالة سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية فقط.

ووفقاً للتقارير الطبية، فقد وُصفت حالة 8 من المصابين ما بين الحرجة والخطيرة، في حين سُجلت 14 إصابة في حالة "متوسطة" .

وتفرض إسرائيل رقابة عسكرية مشددة وتحيط خسائرها البشرية والمادية بقدر كبير من التكتم، وسط تقديرات تشير إلى أن الأرقام الحقيقية قد تتجاوز ما يتم الإعلان عنه رسمياً في وسائل الإعلام.

نفي أمريكي

على صعيد آخر، نفت القيادة المركزية الأمريكية صحة الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام إيرانية نقلاً عن الحرس الثوري بشأن تدمير مقاتلات أمريكية في المنطقة.

إعلان

وقالت قيادة "سنتكوم" في تصريح صحفي: "إن مزاعم الحرس الثوري عن تدمير طائرات مقاتلة أمريكية متمركزة في المنطقة كاذبة تماماً، وإيران لم تُصب أي مقاتلة، ولا تزال طائراتنا تُظهر قدرة قتالية لا مثيل لها في مسرح العمليات".

المصدر: وكالات

إعلان