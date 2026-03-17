ارتفعت حصيلة القتلى والمصابين المعلنة بين الجنود الأمريكيين مع دخول الحرب على إيران أسبوعها الثالث، فيما أقرت إسرائيل بإصابة الآلاف نتيجة القصف المتواصل من جانب إيران ولبنان.

قتلى وجرحى أمريكيون في 7 أماكن

وأكد البنتاغون مقتل 13 جندياً أميركياً منذ انطلاق العمليات العسكرية في 28 فبراير/شباط الماضي، حيث سقط 7 منهم خلال الهجمات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت القواعد الأميركية، بينما لقي 6 آخرون حتفهم إثر تحطم طائرة عسكرية في العراق.

كما أعلن الجيش الأميركي -أمس الاثنين- ارتفاع عدد جرحى جنوده في المواجهات المستمرة مع إيران إلى نحو 200 مصاب، وذلك مع دخول الصراع أسبوعه الثالث، وسط استمرار تبادل الضربات الصاروخية والجوية في عدة جبهات بالمنطقة.

وأوضحت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) -في بيان لها- أن 10 من الجنود ما زالوا في حالة صحية خطيرة، فيما وُصفت باقي الإصابات بـ"الطفيفة".

وبينت القيادة أن الإصابات وقعت في أماكن عدة بالمنطقة هي البحرين، والعراق، والأردن، والكويت، والسعودية، والإمارات العربية المتحدة، وإسرائيل.

خسائر إسرائيل وتكتم عسكري

وفي الجانب الإسرائيلي، أقرت خدمة الإسعاف الإسرائيلية بمقتل 12 شخصاً، سقط 9 منهم في ضربة صاروخية إيرانية استهدفت منطقة "بيت شيمش" قرب القدس، كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين في معارك جنوبي لبنان.

فيما كشفت وزارة الصحة الإسرائيلية حصيلة كبيرة من المصابين منذ الهجوم على إيران، إذ استقبلت المستشفيات 3369 مصاباً، بينهم 142 حالة سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية فقط.

ووفقاً للتقارير الطبية، فقد وُصفت حالة 8 من المصابين ما بين الحرجة والخطيرة، في حين سُجلت 14 إصابة في حالة "متوسطة" .

وتفرض إسرائيل رقابة عسكرية مشددة وتحيط خسائرها البشرية والمادية بقدر كبير من التكتم، وسط تقديرات تشير إلى أن الأرقام الحقيقية قد تتجاوز ما يتم الإعلان عنه رسمياً في وسائل الإعلام.

نفي أمريكي

على صعيد آخر، نفت القيادة المركزية الأمريكية صحة الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام إيرانية نقلاً عن الحرس الثوري بشأن تدمير مقاتلات أمريكية في المنطقة.

وقالت قيادة "سنتكوم" في تصريح صحفي: "إن مزاعم الحرس الثوري عن تدمير طائرات مقاتلة أمريكية متمركزة في المنطقة كاذبة تماماً، وإيران لم تُصب أي مقاتلة، ولا تزال طائراتنا تُظهر قدرة قتالية لا مثيل لها في مسرح العمليات".