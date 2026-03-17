عودة الاغتيالات الكبرى.. ما الذي حدث في اليوم الـ18 من الحرب؟

في اليوم الـ18 من الحرب، عادت إلى الواجهة من جديد الاغتيالات الكبرى، بعد إعلان إسرائيل عن تصفية قائدين إيرانيين بارزين، وهو ما لم تؤكده طهران بعد، ويأتي ذلك وسط هجمات متبادلة وتصريحات ذات سقف مرتفع من أطراف الصراع.

ويمكن القول -وفقا لتصريحات الطرفين- إن الضربات تركزت خلال الساعات الماضية على مراكز القيادة والسيطرة في إيران وإسرائيل، وذلك بإيقاع منتظم دون مفاجآت كبيرة أو عمليات لافتة على أي من جبهات القتال، باستثناء ما أعلنته إسرائيل عن تصفية قائدين إيرانيين.

وتاليا أبرز التطورات التي جرت اليوم في مختلف الساحات:

إيران

تَمثل التطور الأبرز على الجبهة الإيرانية، في إعلان الجيش الإسرائيلي، أنه قضى على أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، وقائد قوات التعبئة الشعبية في إيران (الباسيج) غلام رضا سليماني في غارات على العاصمة الإيرانية الليلة الماضية، فيما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن إسرائيل استهدفت قيادات من حركة الجهاد الإسلامي في مدينة قم وسط إيران.

وقبل ذلك كان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن أنه شن غارات على مواقع لإنتاج الصواريخ ومراكز قيادة للنظام الإيراني في العاصمة الإيرانية طهران وفي مدينتي شيراز وتبريز، كما طالت الغارات الإسرائيلية الأمريكية مدينة بندر عباس جنوبي إيران.

وقد سقط خلال تلك الغارات عدد من القتلى، من بينهم رضيع يبلغ من العمر 3 أيام وشقيقته البالغة من العمر عامين ووالدتهما، وذلك إثر غارة أصابت منزلهم في مدينة أراك وفقا لوسائل إعلام إيرانية.

وقد بلغ إجمالي ضحايا الحرب في إيران حتى الآن 1444 قتيلا و18 ألفا و551 جريحا منذ بدايتها.

في الجانب السياسي، قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن قوات بلاده تتصرف بطريقة لا تسمح للعدو بمهاجمة إيران مرة أخرى بعد انتهاء الحرب.

وبدوره قال ⁠رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر ⁠قاليباف للتلفزيون الرسمي اليوم ⁠الثلاثاء إن الحرب "ستغير وجه الشرق ⁠الأوسط ونظامه، ⁠ولكنْ ليس وفقا للخطط الأمريكية".

كما قال المتحدث باسم لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني، إن وفدا من اللجنة زار جزيرة خارك بعد تعرضها للقصف الأمريكي، وإنه لا يوجد أي انقطاع في إنتاج النفط أو تصديره في جزيرة خارك، مؤكدا أن الجزيرة "ستتحول إلى مقبرة للأعداء".

الملاحة بمضيق هرمز

في تطور جديد، كشف وزير النفط العراقي للجزيرة أن بغداد لديها تفاهمات مع طهران للسماح بمرور ناقلاتها النفطية عبر مضيق هرمز.

ونقلت وكالة بلومبيرغ، عن مسؤولين هنود وأتراك قولهم، إنهم تلقوا "موافقة من طهران على مرور سفن عبر مضيق هرمز".

إسرائيل

أعلن الحرس الثوري فجر اليوم أنه استهدف "بالموجة الـ57 مواقع في الأراضي المحتلة منها بنى اتصالات للقيادة والسيطرة ومنظومات صاروخية. استهدفنا في الموجة الأخيرة قاعدة العديد بصواريخ دقيقة ومسيّرات ذكية".

ولاحقا أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي باعتراض كل الصواريخ التي أطلقتها إيران باتجاه وسط إسرائيل.

وبالإضافة إلى الهجمات القادمة من إيران، فقد تعرضت إسرائيل أيضا لهجمات أخرى من حزب الله، حيث أعلن الحزب إطلاق صواريخ باتجاه مواقع عدة في إسرائيل بينها إصبع الجليل، ومستوطنة الغجر، ونهاريا، وبلدات الجليل الغربي.

كما أعلن في بيانات متتالية عن عمليات أخرى من بينها قصف تجمعين لجنود الاحتلال في تلة الحمامص و"مسغاف عام"، وموقع "العاصي". واستهدف دبابتي "ميركافا" في منطقة "مشروع الطيبة".

من جانب آخر، قالت وزارة الصحة الإسرائيلية، إن 3530 إسرائيليا أصيبوا بجروح منذ بداية الحرب، 86 منهم ما زالوا يخضعون للعلاج، مشيرة إلى أن الجهات الصحية تعاملت مع 70 مصابا خلال 24 ساعة، 4 منهم حالتهم متوسطة حسب البيان.

لبنان

واصل الجيش الإسرائيلي شن غاراته على مناطق عدة بالجنوب اللبناني، وأصدر أوامر إخلاء جديدة لجنوب نهر الزهراني ومبنى في "عرب الجل".

وقال جيش الاحتلال إن قوات من الفرقة 36 بدأت منذ أيام تنفيذ عمليات برية محدودة في جنوب لبنان تهدف لتعزيز خط الدفاع الأمامي وإزالة ما وصفها بالتهديدات في الشمال.

وبالتوازي مع الهجمات والإنذارات الإسرائيلية يتواصل النزوح من البلدات اللبنانية، وقد تجاوز عدد النازحين في لبنان المليون شخص حتى الآن، فيما أكدت إسرائيل أنها "لن تسمح بعودة اللبنانيين إلى قراهم حتى تأمين شمال إسرائيل".

الخليج

تواصلت الهجمات الإيرانية على الخليج في اليوم الـ18 من الحرب، وسط اعتراضات لمعظم الهجمات التي استهدفت المدن الخليجية.

ففي السعودية أفادت وزارة الدفاع السعودية أن دفاعاتها تعاملت منذ فجر اليوم الثلاثاء مع 14 مسيّرة في المنطقة الشرقية.

وفي قطر، أعلنت وزارة الدفاع القطرية أن قواتها المسلحة تصدت لهجمة صاروخية استهدفت دولة قطر.

كما أعلنت وزارة الداخلية القطرية أن طواقم الدفاع المدني تعاملت مع حريق محدود اندلع في المنطقة الصناعية بسبب سقوط شظايا إثر عملية اعتراض صاروخي، مؤكدة في الوقت ذاته عدم تسجيل أي إصابات بشرية جراء هذا الحادث.

وفي الإمارات، قُتل باكستاني في أبوظبي جراء سقوط شظايا صاروخ في منطقة بني ياس، في حين أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة بدولة الإمارات اندلاع حريق في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية.

وأوضح المكتب أن الحريق نجم عن استهداف المنطقة بطائرات مسيَّرة، مؤكدا في الوقت ذاته عدم وقوع أي إصابات بشرية جراء هذا الهجوم.

وقالت وزارة الدفاع في الإمارات إن منظومات دفاعها الجوي تتعامل مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيّرة قادمة من إيران.

ومن جهته، أعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية.

أمريكا

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" حصيلة عملياتها العسكرية الأخيرة في إيران، مؤكدة ضرب أكثر من 7 آلاف هدف وتنفيذ 6500 طلعة قتالية. كما أكدت القيادة -في بيان لها- نجاح القوات الأمريكية في تدمير عدة سفن إيرانية.

العراق

تعرضت السفارة الأمريكية ببغداد لهجوم بصواريخ و5 مسيرات، مما أدى لسقوط شظايا بمحيطها، كما استُهدف معسكر الدعم اللوجستي قرب مطار بغداد.

وأفاد مصدر أمني عراقي لشبكة الجزيرة بمقتل 4 أشخاص وإصابة عدد آخر بجروح، وذلك إثر قصف جوي استهدف منزلا في منطقة الجادرية وسط العاصمة العراقية بغداد.

وفي السياق، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" تنفيذ 21 عملية بصواريخ ومسيرات ضد قواعد أمريكية في العراق والمنطقة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.