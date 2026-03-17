أعلن المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي -فجر اليوم الثلاثاء- أن الجيش بدأ تنفيذ موجتين متزامنتين من الهجمات الواسعة، تستهدفان -في وقت واحد- بنى تحتية قال إنها تابعة للنظام الإيراني في العاصمة طهران، وأخرى لحزب الله في العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال المتحدث إن الجيش الإسرائيلي "أطلق موجة هجمات واسعة على بنى تحتية لنظام الإرهاب الإيراني في أنحاء طهران"، بالتوازي مع "موجة هجمات أخرى استهدفت بنى تحتية لمنظمة الإرهاب حزب الله في بيروت".

في الأثناء، أفاد مراسل الجزيرة بسماع دويّ انفجارات في المنطقة الشرقية والشمالية الغربية من طهران، فيما قال التلفزيون الإيراني إن القوات الإيرانية شنت "هجوما قويا على الأراضي المحتلة"، بالتزامن مع عمليات القصف التي استهدفت مناطق شمال شرقي العاصمة الإيرانية.

وعلى الجبهة اللبنانية، قال مراسل الجزيرة إن غارتين إسرائيليتين استهدفتا الضاحية الجنوبية لبيروت، إضافة إلى غارة على منطقة عرمون في جبل لبنان، بينما تواصلت الغارات على مناطق وبلدات عدة في جنوبي وشرقي البلاد.

قصف متزامن على إسرائيل

ويأتي إعلان الجيش الإسرائيلي عقب هجمات صاروخية قال إنها أُطلقت من لبنان وإيران باتجاه إسرائيل.

وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تفعيل أنظمة الإنذار المبكر بعد رصد هجوم صاروخي إيراني استهدف وسط إسرائيل ومنطقة القدس.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية محلية إنه جرى اعتراض صاروخ واحد على الأقل أُطلق من إيران باتجاه شمالي إسرائيل، فيما أفاد مراسل الجزيرة لاحقا بسماع دوي انفجارات في منطقتيْ القدس ورام الله.

من جهته، أعلن حزب الله -فجر اليوم الثلاثاء- تنفيذ سلسلة هجمات قال إنها استهدفت مواقع وتجمعات للجيش الإسرائيلي على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وأفاد الحزب -في بيانات متعاقبة- بأن مقاتليه أطلقوا صليات صاروخية باتجاه تجمعات للجيش الإسرائيلي في مناطق كل من جديدة ميس الجبل ومارون الراس وتلة الحمامص.

وأضاف أنه استهدف دبابة من طراز ميركافا في منطقة مشروع الطيبة بصاروخ موجَّه، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية قامت بسحب خسائرها تحت غطاء دخاني كثيف، قبل أن يعاود مقاتلوه قصف الموقع بقذائف مدفعية وصواريخ. كما أعلن استهداف تجمع آخر للجيش الإسرائيلي في مستوطنة "مسغاف عام".