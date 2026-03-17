عاجل | الجيش الإسرائيلي: أطلقنا موجة واسعة النطاق من الهجمات ضد البنى التحتية للنظام الإيراني في أرجاء طهران

عاجل | مراسل الجزيرة: دوي انفجارات في منطقتي القدس ورام الله

عاجل | الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إنذار مبكر عقب رصد هجوم صاروخي إيراني يستهدف وسط إسرائيل ومنطقة القدس

عاجل | التلفزيون الإيراني: قواتنا شنت هجوما قويا على الأراضي المحتلة بالتزامن مع الاستهدافات شمال شرق العاصمة طهران

